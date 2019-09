© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Ricominciamo come un anno fa: vinciamo ma dobbiamo sempre soffrire»: riassume così il patron Giuseppe Cattani il successo della Zeus Npc al debutto in Supercoppa (Eurobasket battuto all'overtime 84-91), comunque soddisfatto per la vittoria. Parla mentre nel palazzetto sfuma il coro di sfottò dei tifosi reatini verso l’ex coach Luciano Nunzi. «Nessuna offesa – spiega Cattani – ci può stare tra vecchi tifosi e coach. E’ anche questo il bello dello sport. Per il resto sono comunque soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Si vede che la squadra ha ancora dei carichi di lavoro da smaltire, ma abbiamo visto buone cose. Cannon si è confermato per quello che sapevamo, così come Vildera. Brown ha tanto lavoro sulle spalle, Passera e Fumagalli hanno fatto bene. In generale sono contento davvero di tutti. Peccato quegli errori nel finale che ci hanno costretto a giocare il supplementare. Ora speriamo di recuperare gli infortunati e poi ce la giochiamo con Latina al PalaSojourner». Stefanelli ha giocato solo 11’ e non è più rientrato, mentre Filoni non era a referto: entrambi in settimana recupereranno dai rispetti problemi.