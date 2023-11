La Npc non inverte la rotta, nono ko di fila: a Cassino sconfitta 98-91 dopo due supplementari

RIETI - Dopo una gara infinita e piena di colpi di scena nel finale, arriva la nona sconfitta consecutiva per la Npc Rieti che cade anche sul campo della Virtus Cassino nella decima giornata del girone A di Serie B Nazionale.

Finisce 98-91 dopo due over-time con la Npc che nell’ultimo periodo sembrava in pieno controllo e che nel finale delapida un vantaggio di 9 punti. Cassino fugge nel secondo over-time, Rieti guidata da Da Campo prova a reagire ma non basta.

Primo quarto

Parte avanti la Npc che piazza il primo parziale grazie alla tripla di Cusenza e a Cassar (4-7). Da Campo punisce dalla media, Markovic bene dalla lunga per un tentativo d’allungo (10-15) contenuto però dai cassinati che con Moreaux prima e capitan Teghini poi raggiungono il primo vantaggio (16-15). Due triple di Melchiorri ribaltano nuovamente il parziale, facendo chiudere il primo periodo sul 21-23 per gli amarantocelesti.

Secondo quarto

Cassar e Perella provano un break in favore per la Npc ma Cassino resta a contatto con Flavio Gay, in doppia cifra già ad inizio secondo periodo (26-30).

La tripla di Da Campo in contropiede dà due possessi pieni di vantaggio a Rieti (28-34). L’antisportivo di Lemmi ai danni di Cusenza dà la possibilità alla Npc di allungare ulteriormente (30-38). Cassino dimezza lo svantaggio con due canestri in fila di Moreaux, compreso il buzzer-beater che manda le squadre negli spogliatoi sul 34-38.

Terzo quarto

Buono il rientro in campo della Npc: bene la squadra di coach Ponticiello in difesa, mentre il gioco da tre di Cusenza e il canestro di Cassar portano i reatini sul 36-45. Raggiungono la doppia cifra personale Melchiorri e Da Campo (46-55). Cassino prova ad accorciare dalla lunetta ma la squadra di coach Auletta non è precisa: il terzo quarto si chiude sul 48-55 per Rieti.

Quarto quarto

Gioco da tre di Cusenza per il più 8 Npc (61-53). Bene Da Campo e Cassar che danno respiro alla Npc, ma Flavio Gay si carica Cassino sulle sue spalle e da solo permette ai suoi di tornare sul meno 4 a meno di 3 minuti dalla fine (61-65). Il canestro di Bacchin e il gioco da tre di Markovic sono di un peso specifico elevato e allargano la forbice tra le due squadre (63-70) a 100 secondi dal termine. Finale in volata con un’altra tripla di Markovic che risponde a quella di Truglio (66-73). Liberi di Bacchin per il 68-75, ma poi Teghini tira fuori dal cilindro il gioco da 4 che riporta Cassino sul meno 3 (72-75) a 53 secondi dalla sirena finale. Markovic sbaglia da tre e poi è ancora Teghini ad andare a segno in sottomano per il meno 1 dei cassinati (74-75) a 23 secondi dal termine. Negli ultimi secondi succede di tutto con la Npc che sembrava avere in pieno controllo la gara e che adesso rischia di farsela sfuggire. Infrazione di passi fischiata a Cusenza, Cassino a 7 secondi dal termine va in lunetta con Moreaux: due su due e sorpasso (76-75). Dall’altra parte rimbalzo in attacco di Cassar che guadagna due liberi a un secondo dalla fine: uno su due che manda la gara all’over-time (76-76).

Over-time

Mini-break di Cassino che si porta sul più 4 con la tripla dall’angolo di Truglio (81-77). Markovic è preciso dalla lunetta (81-79). Pallone che pesa, squadre imprecise al tiro con Cassar che è decisivo a 14 secondi dalla sirena con il rimbalzo in attacco e il canestro dell’81-81. Cassino va fino alla fine ma non riesce a tirare: si va al secondo supplementare.

Secondo over-time

Due palle perse per la Npc e Moreaux pesca il gioco da tre in reverse (84-81). Markovic risponde con l’arresto e tiro dell’84-83. Tripla della parità di Da Campo dopo i liberi di Dincici (86-86). Quattro punti consecutivi di Truglio portano Cassino sul 90-86 a un minuto dal termine. Fondamentale Da Campo che con cinque punti risponde a Cassino e riporta la Npc sul meno uno (92-91). Rieti a 18 secondi dal termine si ritrova palla in mano, ma viene fischiato un fallo in attacco a Mele a 10 secondi dalla fine. Teghini mandato in lunetta fa uno su due (93-91), Da Campo sbaglia da tre e Milosevic chiude la partita prima della tripla di Truglio: Cassino batte la Npc 98-91.

Tabellini

Virtus Cassino – Npc Rieti 98-91

Parziali: 21-23; 13-15; 14-17; 28-21; 5-5; 17-10

Quintetti

Virtus Cassino: Gay, Teghini, Milosevic, Moreaux, Bassi

Npc Rieti: Mele, Markovic, Da Campo, Cusenza, Cassar

Virtus Cassino: Macera, Candotto, Lemmi 4, Gay 22, Dincic 10, Frizzarin, Milosevic 14, Moreaux 17, Teghini 13, Truglio 10, Bassi. All. Auletta

Npc Rieti: Imperatori, Mele, Da Campo 25, Markovic 22, Melchiorri 10, Cassar 12, Bacchin 7, Del Sole, Perella 2, Cusenza 13, Reginaldi, Margarita. All. Ponticiello

Arbitri: Denny Lillo di Brindisi e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (NA)