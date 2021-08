Mercoledì 25 Agosto 2021, 08:15

RIETI - Sabato 28 agosto alle 18:30 al PalaSojourner verrà disputata la prima amichevole della Kienergia Rieti contro la Virtus Cassino.

L'evento sarà a porte chiuse per via del prosieguo dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del PalaSojourner. Per tale motivo il match sarà trasmesso in diretta dall'emittente NpcTv e tramite la nostra pagina Facebook.