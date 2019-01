COSI’ IN CAMPO

RIETI - Dimenticarela classifica, sia la propria che quella di Cassino, e giocare come se fosse una partita del girone di andata quando le squadre ancora si conoscono poco. Anche perché i ciociari rispetto al match del PalaSojourner sono cambiati molto avendo perso Bagnoli e Jackson e aggiunto Hall e Sorrentino, mutando profilo tecnico. Dunque per la Zeus Energy Npc sarà una partita quasi a occhi bendati in cui evitare peccati di presunzione puntando sulla difesa per spezzare il ritmo a un'avversaria che può esaltarsi giocando ad alto punteggio. Ma la squadra di Alessandro Rossi, tornata al completo, ha sufficiente umiltà per riuscire a ottenere la quinta vittoria consecutiva e poi mettersi alla finestra in attesa dei risultati di domani sera. Magari tifando l'Eurobasket di Nunzi nel derby contro la Virtus.«Entrambe le squadre hanno avuto poco tempo per preparare l’incontro - sottolinea il coach Alessandro Rossi - e sarà una difficoltà in più. In casi come questi la differenza la farà la capacità di gestire e recuperare le energie fisiche e mentali per essere pronti ad una partita pericolosissima. Cassino è una squadra che in questo momento si aggrappa a tutte le sue forze e ha già dimostrato di poter sfornare prestazioni di alto livello battendo anche la prima in classifica. Servirà una partita di grande attenzione e non di frenesia, da costruire minuto dopo minuto senza pensare alla classifica e al momento delle due squadre, concentrandoci possesso dopo possesso. Sicuramente tra Hall e Jones sarà un bel duello essendo entrambi grandi giocatori. Hall ha già avuto un certo tipo di impatto, non a caso in esordio contro la Virtus, hanno portato a casa i due punti. Quindi sono curioso anche io di vederli affrontarsi in campo. Dovremo andare in campo come fatto a Trapani o nelle ultime occasioni per giocare con solidità mentale senza concentrarsi sulle quattro vittorie consecutive ma sul fatto che affrontiamo l’ultima in classifica. Dovremo riuscire anche a controllare la atipicità dei loro lunghi che tendono ad aprirsi fuori dalla linea dei tre punti e spesso si trovano a giocare senza un interno perché i lunghi esprimono pericolosità lontano da canestro. Questo è un problema in più perché le spaziature così larghe permettono di trovare la penetrazione e lo scarico - conclude Rossi - o situazioni nelle quali la palla va in post-basso anche agli esterni per aprire tiri da tre punti».L’assistente Mattia Consoli ricorda che «Affrontiamo una squadra affamata che nell’ultimo match in casa ha battuto la Virtus Roma. La classifica non deve ingannare, Cassino non muore mai e ha molto talento individuale e un’ottima capacità di coinvolgersi sui 3 punti. Dobbiamo pensare solo al campo, non farci prendere dall’ambiente e soprattutto pensare di vincerla con poco o in poco tempo. Cassino non molla e non vuole mollare. Ma noi vogliamo continuare e dare un’ulteriore soddisfazione alla città e alla tifoseria».Per Daniele Toscano «contro Cassino sarà importante confermare le nostre prestazioni riuscendo a mantenere alta la concentrazione come nell’ultimo incontro. Il nostro avversario lotta per la salvezza quindi, a dispetto della classifica, non sarà facile né scontato arrivare alla vittoria. Inoltre dobbiamo tener conto anche dell’ultimo innesto, di grande esperienza, come Michael Hall».Leonardo Manzari, direttore sportivo di Cassino, è consapevole che si tratta di «una delle gare più importanti della nostra stagione. Sarà una battaglia. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, una vera e propria corazzata. Sono la seconda del nostro girone e questo risultato è a mio parere più che meritato per il percorso che hanno compiuto i ragazzi del coach Rossi. Noi veniamo da due trasferte brutte, giocate male ed in cui abbiamo perso con passivi piuttosto pesanti. Torneremo in casa con la consapevolezza e la voglia di voler ritrovare la vittoria dopo la bella prestazione offerta al nostro pubblico contro la Virtus Roma. Mi aspetto tanto dai miei ragazzi, soprattutto voglia di rivalsa. Abbiamo dimostrato che se concentrati e sul pezzo, la vittoria può essere raggiunta contro chiunque. Sta solo a noi essere consci di questo e dare tutto contro Rieti per portare a casa i due punti».: 1 Ingrosso, 6 Castelluccia, 7 Hall, 10 Paolin, 11 De Ninno, 15 Sorrentino, 15 Bianchi, 20 Raucci, 32 Pepper, 33 Rossi. All. Vettese.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Moretti (Pg), Raimondo (Rg), Lupelli (Lt).Oggi:Scafati-TortonaCasale Monferrato-TrapaniDomani:Latina-SienaBiella-OrlandinaBergamo-TreviglioLegnano-AgrigentoEurobasket Roma-Virtus RomaVirtus Roma* 28Rieti e Bergamo 24Orlandina e Latina* 22Casale Monferrato, Agrigento e Treviglio 20Biella e Trapani 18Eurobasket Roma e Scafati 16Siena 15Tortona 12Legnano 8Cassino 4* UNA PARTITA IN PIU’