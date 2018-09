Zeus Npc

RIETI - Largo successo della Zeus Energy Group Npc a Cassino per 90-105, trascinata da un valido Frazier, in un’amichevole ad alto punteggio e quindi di bassa intensità difensiva che non da troppe indicazioni al coach Alessandro Rossi.Il primo quarto, terminato 17-23 per la Npc vede un discreto Toscano mentre Williams stenta ad accendersi. Le cose migliorano nel secondo periodo: i ritmi sono alti, Rieti conduce il gioco. Un po’ tutti sono maggiormente coinvolti, anche Williams, aiutato da un’avversaria non pesantissima in area e si va al riposo 38-49. Anche il terzo periodo (terminato 62-79) prosegue sul medesimo canovaccio: Frazier stimolato dal confronto diretto con Jackson, Williams supera la doppia cifra, positivi gli esterni, buone le percentuali da tre, come le prove di Conti e Bonacini. Nell’ultimo quarto cambia poco e tutti i giocatori ne approfittano per arricchire il proprio bottino personale.Ora la Npc deve stabilire se confermare o meno Williams, perché i tempi sono strettissimi, e forse non potrà attendere l'amichevole di sabato a Rieti con Roseto per il trofeo Gasperini. Tra le eventuali opzioni in testa pare esserci l’ex Mantova, Bobby Jones. Altri nomi sondati Tyrone Nash, seguito in estate e ancora libero, il costoso ex Sassari, Jarvis Varnado e Lee Roberts (ex Virtus Roma).: Frazier 24, Williams 14, Gigli 9, Casini 10, Toscano 13, Tomasini 16, Carenza 6, Conti 9, Bonacini 5, Moretti, Berrettoni. All. Rossi.