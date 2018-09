Ultimo aggiornamento: 10:44

RIETI - La Zeus Energy Group Npc sarà a oggi alle 18 a Cassino, terza squadra di A2 affrontata in precampionato da Rieti, a cui, soprattutto dopo la brutta gara di sabato contro la fortissima Virtus Roma, serve confrontarsi con squadre della sua categoria per conoscere bene il proprio potenziale, non sempre intuibile contro avversarie di campionati.Per la penultima amichevole di precampionato la Npc incontrerà due ex: Simone Bagnoli, protagonista della promozione dei ciociari oltre a vestire quattro maglie di Rieti (Virtus, Nuova Sebastiani, Rieti Basket Club e Npc), e Dalton Pepper, che ha disputato i primi due campionati in A2 della Npc. Completano la squadra allenata da Luca Vettese, il playmaker Antino Jackson (rookie da Akron University) che battaglierà con Frazier, le ali Raucci e Masciarelli che insieme a Pepper saranno opposti a Tomasini e Toscano, mentre dalla panchina, non lunghissima, usciranno in particolare l’esterno Castelluccia e l’ala-pivot Ingrosso.L'amichevole con Cassino assume grande rilievo per il coach Alessandro Rossi. Infatti il confronto con Bagnoli, Raucci, Ingrosso e Castelluccia servirà alla Npc che, oltre a dover compensare la perdita di Simic, deve valutare bene cosa può realmente dare Williams – per ora vicino a Gigli, Carenza e Toscano – dopo le due opache prove contro Roma e Avellino.