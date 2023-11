La Npc ritrova il sorriso dopo nove ko di fila: Caserta battuta 69-67. Foto

RIETI - Torna finalmente alla vittoria la Npc Rieti in un match di vitale importanza contro Caserta nell’undicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale. 69-67 il finale del PalaSojourner dopo una gara di grande sofferenza, piena di ribaltamenti di fronte e risolta negli ultimi minuti.

Top scorer Markovic con 22 punti, Cassar decisivo con una doppia doppia ma soprattutto una tripla pesantissima nel finale. Doppia cifra anche per capitan Da Campo e Cusenza.

La Npc sale a 4 punti e lascia l’ultima casella della classifica staccando proprio i casertani che restano a 2 punti.

Primo quarto

Dopo un break della Npc che vale il primo vantaggio con Cusenza e Cassar a segno (5-2) Caserta reagisce con Lucas e l’ex di turno Paci (6-10). Markovic in contropiede pareggia e i campani sono costretti al time-out (10-10). Il sorpasso è firmato da Cassar, ma poi Caserta trova punti dalle mani di Mastroianni che segna la tripla del 14-15. Mehmedoviq risponde sulla sirena a Da Campo: il primo quarto termina 16-17 per gli ospiti.

Secondo quarto

Parziale amarantoceleste in avvio di secondo periodo: la squadra di coach Ponticiello attacca bene il pitturato con Melchiorri, Markovic e Cassar per il 24-18. Gli ospiti con Alibegovic e Paci piazzano un contro-parziale che punisce le disattenzioni dei reatini: 14-3 di break e i campani tornano in vantaggio (27-32). Cusenza sblocca finalmente l’attacco reatino, Markovic segna poi la tripla della nuova parità (32-32). Altro canestro di Caserta sulla sirena, questa volta di Mei che trova il jolly del 36-38 prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

Regna sovrano l’equilibrio tra le due squadre, con la Npc che trova in Markovic una risorsa offensiva preziosa (44-44). Rieti prova con Da Campo e Cusenza a dare uno strappo, ma gli ospiti restano a contatto. Il finale del terzo parziale è di 53-52 per gli amarantocelesti.

Quarto quarto

Tecnico sanzionato alla panchina reatina in avvio di ultimo periodo, Mehmedoviq firma il nuovo sorpasso di Caserta, prima della tripla di Mei che porta Ponticiello al time-out (53-58). La Npc trova il primo canestro dal campo con la tripla di Bacchin per riportare i suoi a un possesso di distanza (57-60). Rieti a meno uno con il canestro di Cusenza e il viaggio in lunetta di Cassar (61-62). Finale in volata al PalaSojourner: Mei porta i suoi sul 61-64 ma Cassar impatta con la tripla: arriva in concomitanza il fallo ai danni di Cusenza il quale fa uno su due e porta la Npc sul 65-64 a cento secondi dalla fine. Tripla di Sergio che vale il controsorpasso casertano (65-67). Viaggio in lunetta per Markovic e nuova parità a un minuto dal termine (67-67). Fallo in attacco di Caserta, capitan Da Campo guadagna altri due liberi per il 68-67 e poi conquista un rimbalzo prezioso in difesa per un altro viaggio in lunetta: altro uno su due per l’ala amarantoceleste, Rieti è avanti 69-67 a 22 secondi dalla sirena finale. Hadzic sbaglia la tripla della vittoria: la Npc torna a vincere in campionato dopo 9 ko consecutivi.

Tabellini

Npc Rieti – Caserta 69-67

Parziali: 16-17; 20-21; 17-14; 33-29

Quintetti

Npc Rieti: Mele, Markovic, Da Campo, Cusenza, Cassar

Caserta: Lucas, Butorac, Sergio, Alibegovic, Paci

Npc Rieti: Mele, Da Campo 15, Markovic 22, Melchiorri 2, Cavallero, Cassar 14, Bacchin 4, Del Sole, Perella, Cusenza 12, Reginaldi, Margarita. All. Ponticiello

Caserta: Lucas 4, Alibegovic 13, Mastroianni 11, Pagano, Hadzic 2, Paci 12, Mei 8, Butorac 2, Sergio 3, Mehmedoviq 12. All. Dell’Imperio

Arbitri: Fabrizio Suriano di Settimo Torinese (TO) e Leo Mamone di Novara