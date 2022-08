Npc, tutto pronto per l’inizio della campagna abbonamenti: ecco prezzi e modalità. Foto

RIETI - Tutto pronto per l’inizio della campagna abbonamenti. Prezzi a partire da 6 euro a match e tante opportunità che il club ha riservato ai propri tifosi «al fine di poter sostenere la “Banda Cecca” in questo ritorno in serie A2», si legge nella nota del club.

.

A partire da lunedì 5 settembre comincerà la settimana dedicata alla prelazione per gli abbonati della passata stagione, mentre la vendita libera avrà inizio il 16 settembre. Si potrà sottoscrivere la propria tessera entro il 16 ottobre 2022.



La vendita si svolgerà, come di consueto, presso gli uffici del club siti al PalaSojourner (ingresso lato piscina) rispettando i seguenti orari:

▪️ Dal Lunedì al Venerdì dalle 17:30 alle 19:30;

▪️Sabato dalle 10:30 alle 12:30.



«Inoltre, ricordiamo che per usufruire del “Pacchetto Famiglia” (minimo 3 componenti) si dovrà esibire lo stato di famiglia accompagnato da un documento d’identità mentre per la tariffa riservata agli Universitari, quest’ultimi dovranno portare con sé il libretto universitario in corso di validità».



Le prenotazioni sono attive già da ora tramite mail biglietteria.npc@gmail.com scrivendo nome, cognome fila e posto.