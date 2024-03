La Npc ritrova il sorriso: Brianza battuta 92-85. Foto

RIETI - La Npc Rieti torna a vincere interrompendo la striscia dei quattro ko consecutivi. Al Pala Sojourner battuta la Lissone Interni Brianza 92-85 nel turno infrasettimanale del girone A di Serie B Nazionale.

Grande prova offensiva degli amarantocelesti che reagiscono subito allo svantaggio iniziale e restano al comando per il resto della gara. Straripante Markovic con 27 punti, preziosi capitan Da Campo, Melchiorri e Cassar.

Primo quarto

Avvio complicato per la Npc che in attacco perde troppi palloni concedendo campo a Brianza che con Galassi e Loro firma il primo break di 0-11.

Replica la Npc che alzando il ritmo col pressing rimonta: Markovic è incontenibile da tre e gli amarantocelesti vanno avanti 12-11. Torna a segnare da tre Brianza con Valesin e Nonkovic, ma la Npc trova punti preziosi con i viaggi in lunetta di Cassar (compreso un antisportivo di Fabiani): il lungo amarantoceleste chiude il primo quarto con i liberi del 24-23.

Secondo quarto

Buon approccio al secondo periodo da parte della Npc che, guidata da Da Campo, prova l’allungo (31-25). Ospiti che tornano a contatto ma il solito Da Campo continua a martellare da tre (38-33). La zona funziona e con il grande impatto di Melchiorri Rieti prova a scappare (46-38). Brianza si riavvicina con il gioco da quattro di Loro, ma la Npc con Melchiorri chiude il primo tempo in doppia cifra di vantaggio (56-46).

Terzo quarto

La Npc mantiene un buon ritmo offensivo con Da Campo e Cassar: la tripla del lungo regala agli amarantocelesti il più 11 (65-54). Markovic e Melchiorri continuano ad essere un rebus per la difesa lombarda: Galassi e Valesin accorciano sul finale di quarto ma è di Markovic il sottomano che chiude il terzo periodo (75-63).

Quarto quarto

Markovic non ha intenzione di fermare la sua grandissima gara offensiva (81-66). Fabiani e Cuffaro provano ad accorciare, poi Markovic segna ancora per l’83-73. Markovic commette poi il quinto fallo personale, la panchina amrantoceleste protesta prendendo un fallo tecnico e Ceparano accorcia (83-75). Melchiorri si carica l’attacco sulle spalle (87-78). Brianza cerca la disperata rimonta con Lanzi e Ceparano (89-84). Da Campo viene mandato in lunetta a 46 secondi dalla fine ed è preciso (91-84). Capitan Da Campo conquista un rimbalzo e un fallo prezioso: la Npc vince 92-85.

Tabellini

Npc Rieti – Brianza Basket 92-85

Parziali: 24-23; 32-23; 19-17; 17-22

Quinetti

Npc Rieti: Sulina, Markovic, Da Campo, Del Sole, Zucca

Brianza Basket: Galassi, Lanzi, Stazzonelli, Loro, Caffaro

Npc Rieti: Mele, Da Campo 20, Markovic 27, Melchiorri 16, Cassar 17, Novelli, Del Sole, Sulina 4, Zucca 8, Reginaldi, Margarita, Sane. All. Ponticiello

Brianza Basket: Valesin 13, Galassi 16, Radaelli, Caffaro 14, Loro 9, Fabiani 5, Nonkovic 9, Stazzonelli 3, Lanzi 6, Ceparano 9. All. Lombardi

Arbitri: Luca Rezzoagli di Rapallo (GE) e Helmi Tognazzo di Padova