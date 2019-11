Ebk Roma (2) - Givova Scafati (4) 50% - 50%

(sabato 16 ore 18.00, Moretti, Di Toro e Tarascio)

Benacquista Latina (8) - Bcc Treviglio (8) 50% - 50%

(sabato 16 ore 20.00, Pazzaglia, Marota e Maffei)

Bergamo Basket (4) - Gevi Napoli (6) 45 % - 55%

(sabato 16 ore 20.30, Wasserman, Radaelli e De Biase)

2B Control Trapani (6) - Novipiù Casale Monferrato (12) 35% - 65%

(domenica 17 ore 12.00, Dionisi, Gonela e Tallon)

Zeus Energy Group Rieti (8) - Edilnol Biella (10) 55% - 45%

(domenica 17 ore 18.00, Scrima, Pucci e Almerigogna)

M Rinnovabili Agrigento (8) - Reale Mutua Torino (10) 45 % - 55%

(domenica 17 ore 18.00, Gagliardi, Catani e Mottola)

Bertram Tortona (6) - Orlandina Basket (4) 65% - 35%

(domenica 17 ore 18.00, Ferretti, Gagno e Giovannetti)

RIETI - La serie A2 è entrata nel vivo e anche questa VIII giornata prevede un ricco programma. In testa finora è dominio delle piemontesi, Casale, Torino e Biella sono tutte e tre attese da impegni ostici lontano dalle mura amiche: alle 12 la capolista è attesa dal test di Trapani. Alle 18.00 Torino gioca ad Agrigento, Rieti-Biella al PalaSojourner e Tortona-Orlandina chiudono il programma della domenica. Si parte domani con gli anticipi: Latina ospita Treviglio, Napoli va a Bergamo, sfida salvezza tra Ebk e Scafati.Morale alto da entrambi le parti, l'Ebk vincendo a Rieti ha trovato la prima vittoria stagionale, vincendo raggiungerebbe i campani, che con l'arrivo di Perdichizzi e l'innesto di Stephens stanno ritrovando fiducia.Treviglio in trasferta ha già messo a segno tre colpi: Torino, Scafati e Napoli, domani al PalaBianchini tenterà il poker, di fronte c'è una Latina chiamata al riscatto dopo il passo falso sul campo di Agrigento, ma che nell'ultimo impegno casalingo è stata in grado di battere Torino, quindi si preannuncia una sfida più equilibrata che mai.Bergamo ospita la Gevi Napoli, 3 vittorie nelle ultime 4, tenta il colpaccio al PalaAgnelli, dove i padroni di casa hanno ottenute le uniche due vittorie fin qui conquistate.Nella sfida delle 12.00, la capolista Casale fa visita alla 2B Control, reduce da due sconfitte consecutive e che al PalaIilio ha vinto una sola volta in questa stagione. Servirà un'impresa per battere la Novipiù, che ormai da sei giornate viaggia spedita e indisturbata tra i piani alti.Rieti dovrà rimediare alla sconfitta interna contro l'Ebk Roma, proprio per questo servirà ritrovare la giusta direzione fin dalla sfida di domenica, contro un avversario temibile e forte come Biella, al PalaSojourner ci si aspetta una bella sfida.Agrigento, unica formazione ad aver battuto Casale, riceve Torino, seconda forza del campionato, cercherà l'aggancio in vetta su un campo che finora si è dimostrato tosto per chiunque.Out Tavernelli e De Laurentiis, la Bertram deve superare l'Orlandina per riacciuffare il treno delle migliori, di fronte un avversario in crisi di risultati e prestazione, reduce da tre ko consecutivi, potrà contare sul rientranteTerrence Kinsey.