RIETI - Dopo i successi ottenuti in questi due anni Mauro Angelucci chiude la sua esperienza nella Npc Willie Basket Rieti.



Per coach Angelucci è stata un'esperienza importante: «Dopo due anni, finisce qui la mia esperienza con la serie C Npc Willie basket Rieti. Sono stati due anni davvero ricchi di soddisfazioni, che ci hanno visto fare una promozione dalla D alla C e una salvezza alla prima fase con la possibilità di accedere alla fase play off. Torno nel mio mondo quello del settore giovanile, sempre con la stessa società. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Cristiano Cordoni e il responsabile del settore giovanile Gianluca De Ambrosi che mi hanno dato questa opportunità, tutti i componenti dello staf tecnico e dirigenziale che hanno condiviso con me questa esperienza. Un ringraziamento speciale al dirigente Gianni Blasi sempre presente e professionale, infine tutti i ragazzi che in questi due anni ho avuto la fortuna di allenare, ragazzi disponibili, capaci, pronti a sacrificarsi, ragazzi intelligenti che hanno permesso il raggiungimento di questi ottimi risultati».

