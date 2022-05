Npc ko ad Agrigento: finisce 78-63 in gara 1 di semifinale playoff. Reatini in partita solo nei primi 15 minuti

RIETI - Crollo della Kienergia Npc Rieti in gara 1 di semifinale play off. Gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli perdono 78-63 ad Agrigento, dopo essere stati sotto anche di 20 punti. Gara dai due volti, con Rieti che conduce e mette sotto i padroni per 15', fino al 24-31 a 5'40 dall'intervallo lungo. Sul massimo vantaggio ospite coach Catalani chiama time out, cambia in attacco e in difesa e la gara svolta: parziale di 9-0 e risultato ribaltato prima dell'intervallo.

Nella ripresa Rieti non esiste e va sotto in maniera pesante, recuperando qualche punto solo nel finale. Su salva solo Francesco Papa, con 16 punti, mentre Timperi e Tiberti si sono accesi troppo tardi. Da dimenticare la prova di Michele Antelli, per lui 1 solo punto e tantissimi errori dal campo, mentre alla distanza si è spento anche Filippo Testa, partito benissimo e poi naufragato con la squadra. Fra 48 ore di nuovo in campo, con Rieti che dovrà cambiare registro per cercare di dare un senso a gara 3 al PalaSojourner e, soprattutto, per tentare la rimonta.