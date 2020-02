CANNON

VOTO 6.5

STEFANELLI

VOTO 6

PASSERA

VOTO 5.5

VILDERA

VOTO 5

FILONI

VOTO 5

FUMAGALLI

VOTO 5

RAFFA

VOTO 4.5

ZUCCA

VOTO 4



PASTORE

VOTO ng



ROSSI

VOTO 5

RIETI - Una sberla da cui non è facile riprendersi e che richiede lucidità per capirne le cause. La spiegazione più plausibile è che la Zeus Energy Npc è una squadra di livello medio, carente di atletismo e fisicità - quest’anno le pochissime schiacciate le abbiamo viste quasi esclusivamente da Filoni – destinata quindi a soffrire in trasferta, e che perciò non poteva reggere l’urto di un panzer come Biella, anche se poi gli effetti sono stati più disastrosi che mai.Troppo solo canestro, e ben isolato dalla difesa biellese. Nessuno lo ha aiutato, o lo poteva aiutare.Finché c’è stata partita qualcosa di positivo lo ha combinato. Anche lui soggiogato fisicamente dagli avversari.La coppia Massone-Saccaggi era troppo per lui e Raffa. Senza contare gli altri. Però gli unici 5 assist sui 6 totali di squadra vengono dalle sue mani.Il capitano, stretto nella morsa degli avversari, segna solo ai liberi registrando uno 0/8 dal campo che mette di nuovo a nudo un repertorio offensivo ancora limitato. La sua generosità non si discute mai.Non basta sbattersi come un dannato in difesa. Per il momento, salvo qualche sfuriata in transizione, con lui in attacco si gioca in quattro. Però non è assolutamente colpa sua, ma deve lavorare tantissimo sul bagaglio offensivo.Anche se ha realizzato 8 punti non ha dato particolari segnali di progresso.Segna solo a partita ampiamente compromessa. A livello di mestiere serviva qualcosa in più. In una gara come questa però, di fronte alla fisicità e all’atletismo degli avversari, non è sembrato adatto al ruolo di sostituto di Elijah Brown.Contro l’Eurobasket pareva aver lanciato qualche segnale di ripresa. Ma a Biella contro ben altro tipo di avversario è stato impalpabile.Dopo un mese di assenza era la partita peggiore per rientrare. Non ce la sentiamo di giudicarlo.Quanto si prendono 30 punti non è questione di chiamare prima o dopo un timeout, o di fare un cambio al posto di un altro, vista la risposta generale avuta dalla squadra, che ha limiti fisici e tecnici già ben noti, riconducibili principalmente a un mercato che è sempre più difficile degli altri per la Npc, e che per questo sembra votata a dare il meglio quasi esclusivamente in casa. Con questo materiale umano l’impressione è che pure per un “santone” della panchina farebbe fatica.