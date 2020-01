Ebk Roma (8) - Bergamo Basket (6) 65% - 35%

(sabato 4 gennaio ore 17.00, Costa, Giovannetti e Del Greco, and. 71-77)

Novipiù Casale Monferrato (20) - Gevi Napoli (14) 60% - 40%

(domenica 5 gennaio ore 17.00, Dionisi, Pellicani e De Biase, and. 94-74)

Benacquista Latina (14) - EdilNol Biella (22) 45% - 55%

(domenica 5 gennaio ore 18.00, Terranova, Chersicla e Capurro, and. 93-95)

Givova Scafati (14) - M Rinnovabili Agrigento (20) 50% - 50%

(domenica 5 gennaio ore 18.00, Bartolomeo, Saraceni e Martellosio, and. 67-77)

Bcc Treviglio (18) - Reale Mutua Torino (18) 50% - 50%

(domenica 5 gennaio ore 18.00, Nuara, Raimondo e Lupelli, and. 86-84)

Orlandina Basket (10) - 2B Control Trapani (14) 55% - 45%

(domenica 5 gennaio ore 18.00, Boscolo, Maffei e Patti, and. 67-59)

Bertram Tortona (16) - Zeus Energy Rieti (16) 50% - 50%

(domenica 5 gennaio ore 20.30, Ursi, Centonza e Praticò, and. 67-71)

RIETI - Primo turno di campionato del 2020, domani infatti c'è in programma la III giornata di ritorno. Si parte con la sfida salvezza tra Ebk e Bergamo, in programma domani, mentre domenica tutto il resto del programma. La capolista Biella va a Latina, Casale ospita Napoli, Agrigento sul campo di Scafati. Il posticipo delle 20.30 è la sfida tra Tortona e Rieti.L'Ebk messa alle spelle la sconfitta interna di sole 4 lunghezze contro Casale, ospita Bergamo, tornata al successo dopo 11 sconfitte consecutive nella sfida interna contro Tortona e che potrà contare sul neo arrivato Darryl Jackson, ex Scafati e Forlì tra le tante. Un'occasione importante per i capitolini, che dopo le ultime prove convincenti, sta volta cercano la vittoria.Casale, seconda della classe, ospita la Gevi Napoli, reduce da due vittorie consecutive. Anche il team di Ferrari è in ripresa e contro i partenopei non può fallire per non perdere terreno dalla capolista.Al PalaBianchini di Latina arriva la capolista Biella, che dovrà vedersela con una formazione ferita e reduce da ben 5 sconfitte consecutive. Servirà una reazione dei pontini, orfani di coach Gramenzi, squalificato per tre turni e con Mike Moore al debutto.Scafati e Agrigento due formazioni in salute si affrontano al PalaMangano. Nell'ultimo turno sconfitta di misura per la Givova sul campo di Trapani, mentre Agrigento si è tolta la soddisfazione di battere la capolista Biella tra le mura amiche, rimanendo così soltanto a due lunghezze dai piemontesi.Entrambe sconfitte nell'ultima giornata, Treviglio a Rieti e Torino ko in casa contro l'Orlandina, occupano la terza posizione della classifica. All'andata Treviglio passò al PalaAsti, lombardi che proprio in settimana hanno prelevato Collins, in uscita da Cantù, sostituirà il deludente Ivanov.Derby siciliano al PalaFantozzi, all'andata ebbe la meglio la compagine di Sodini, in crescita nelle ultime giornate e in grado di espugnare il campo di Torino, deve dare segni di continuità per la corsa alla salvezza. Ospiti reduci dal successo interno contro Scafati, dovranno riscattare la sconfitta dell'andata.La sfida tra Tortona e Rieti, è il posticipo del sedicesimo turno. Reatini col dubbio Brown che quasi certamente non partirà per la trasferta, Lawrence è il favorito per sostituirlo, ma la Npc per la sfida del PalaOltrepò potrebbe scendere in campo con una rotazione in meno. Mentre per la Bertram non ci sarà Pullazi.