RIETI - A far notizia è di nuovo il tonfo della Zeus Npc Rieti al PalaSojourner, si tratta della seconda sconfitta interna consecutiva e reatini che scivolano in classifica. Biella scappa nell'ultimo periodo e batte Rieti 73-63, per i padroni di casa non basta il solo Cannon, con 23 punti, di fronte ad una Edilnol guidata con sapienza da Saccaggi e Bortolani, oltre che al giovane Barbante decisivo nel finale a suon di triple.Con questo successo la compagine di Galbiati aggancia in vetta Casale Monferrato, sconfitta a Trapani, 62-60 il finale. Dopo il sostanziale +12 alla penultima sirena, i siciliani si fanno rimontare e battono la capolista solo allo scadere, grazie al tap in vincente di Goins. Trasferta siciliana amara anche per Torino, battuta in volata da Agrigento, 92-91 il punteggio finale, con i padroni di casa che scavalcano il team di Cavina in classifica, in virtù dello scontro diretto favorevole e con una partita da recuperare.Il top scorer del match è James di Agrigento, che chiude con 29 punti, tra le file di Torino non bastano Alibegovic e Marks, autori di 25 e 24 punti. Nell'altra sfida domenicale, quella tra Tortona e Orlandina, vince la Bertram 60-57, grazie alle prove di Gaines e Grazulis, per Capo D'Orlando è il quarto ko consecutivo.Indicativi ai fini della classifica i risultati degli anticipi del sabato: Scafati, prossima avversaria della Npc, espugna il campo dell'Ebk e si conferma in netta ripresa, 82-91 il finale, magistrale la prova di JJ Frazier, che chiude con un 24 di valutazione. Latina conferma l'imbattibilità casalinga e supera 80-57 una irriconoscibile Treviglio. Ancellotti e Pepper guidano i pontini ad un successo che lancia la squadra di Gramenzi in alta classifica. Netta affermazione anche di Napoli, altra squadra in forte ripresa, che travolge Bergamo 56-83, con la coppia Roderick e Sherrod in evidenza, assieme ad un ottimo Sandri.Casale 12Biella 12Agrigento * 10Latina 10Torino 10Treviglio * 8Rieti 8Napoli 8Tortona 8Trapani 8Scafati 6Bergamo 4Capo D'Orlando 4Ebk Roma 2* una partita in meno