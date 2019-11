CANNON

VOTO 7

VILDERA

VOTO 6

ZUCCA

STEFANELLI

VOTO 5.5

PASTORE

VOTO 5.5

PASSERA

VOTO 5

FILONI

VOTO 5

FUMAGALLI

VOTO 4

BROWN

VOTO 4

ROSSI

VOTO 4.5

RIETI - Iniziamo con una domanda: come sarebbe andata contro Biella se al 31’, sul 56-51 per la Zeus Energy Npc, il 20enne di 2.13 Barbante – nelle precedenti 7 gare soltanto 3.8 punti di media e 1/6 da 3 complessivo, pari al 17% - non avesse tirato fuori dal cilindro un 3/3 dai 6.75 in 3 minuti che, sommato al cinismo di Saccaggi e Bortolani, ha spezzato le gambe a Cannon e soci i quali, tutto sommato, stavano dando l’impressione di poter condurre in porto una partita comunque brutta?Non lo sapremo mai però, sfortuna a parte, dall’altro lato la Npc continua a mostrare limiti che, tutto sommato, già si conoscevano, a cominciare dalle poche alternative in regia che un Brown un po’ più capace di improvvisare avrebbe potuto almeno in parte potuto mascherare ma al quale, per ora, né Stefanelli né Pastore riescono a sostituirsi.Invece i lunghi, da parte loro, fanno ciò che possono ma poi è dura arrivare a fine partita se il tiro da tre e, in genere, gli esterni non aprono loro degli spazi, anche perché le idee in regia sono poche, almeno finché Fumagalli resterà ancora all’abc della serie A2 e non riuscirà a dare respiro a Passera.Alcune di queste cose però si sapevano già in estate mentre nessuno si aspettava un Brown al di sotto delle aspettative, dopo un buon precampionato, nelle ultime tre gare. Adesso, mentre tutti quanti devono dare il 110% nelle prossime due difficili gare (a Scafati e in casa contro Torino) il dilemma principale è riflettere su Brown, sperando di recuperarlo nei suddetti incontri, evitando così di pensare a un cambio, sapendo che attualmente si può prendere solo un giocatore tagliato da un’altra squadra di A1 o A2, e per ora non ce ne sono, oppure si può andare su un comunitario, dove però il mercato offre poche e costose alternative. La risposta a lunedì prossimo.E’ l’unico che si salva, ma non può fare pentole e coperchi perché alla fine arriva con la lingua a penzoloni.Non si tira mai indietro. Però se non viene aiutato dal gioco di squadra emergono ancora certi limiti del repertorio offensivo su cui c’è molto da lavorare. Nonostante ciò è uno sui quali la Npc si è retta per oltre 30 minuti.Anche da lui arriva qualche spunto offensivo che ha tenuto a galla la Npc. Ma non è bastato. Sembra soffrire il ridotto minutaggio. VOTO 5.5Ha avuto un paio di sprazzi di lucidità ma poi si è spento insieme agli altri esterni.Allo stato attuale è costretto a fare spesso il tappabuchi in tutte le situazioni di stress, ora in difesa, ora in regia, ora al tiro. Non si arrende mai ma non è sufficiente.Nei piani estivi gli si chiedevano non più di una ventina di muniti di esperienza e mestiere, grazie al contributo di Fumagalli. Ma se quest’ultimo non lancia ancora segnali di crescita dopo sette gare, Passera è costretto a fare gli straordinari a 37 anni contro Saccaggi e Bortolani e diventa difficile far girare la squadra, portare a fondo gli schemi, far tirare tutti bene da 3 (3/21), creare gli spazi per tutti. E così la squadra perde 23 palloni.Rientrato Stefanelli ha avuto meno spazio come prevedibile. Quando la squadra gira può sfruttare le sue potenzialità atletiche ma, obiettivamente, deve lavorare molto per arricchire il proprio bagaglio offensivo che in partite come quella contro Biella non può influire.La serie A2 non è la B. E per ora al piano superiore non riesce a trova ancora ritmo né in regia, né al tiro (0 tentativi) costringendo Rossi a dargli solo 6 minuti. Troppo poco per l’ottavo senior, seppur giovanissimo, scelto al posto di un under pagando la relativa luxury tax.Eppure il suo primo quarto (7 punti), era stato incoraggiante. Poi però è stato un disastro. Ormai è certo: sebbene Rossi glielo abbia chiesto (anche perché se non lo fa un americano chi lo deve fare?) non ha grandi doti di penetratore, almeno in un sistema di gioco caotico come quello della Npc delle ultime 3 gare. Lo 0/6 al tiro da 2 contro Biella ne è la prova. In A2 servono stranieri “ruspanti” che sanno improvvisare, prendere iniziativa, attaccare il canestro. Brown non lo è perché è un giocatore di sistema il quale, almeno finché tutta la Npc aveva girato nelle prime 5 gare, era andato discretamente (18.2 punti e 19 di valutazione di media) ma poi, anche per una regia che non lo ha più aiutato a trovare spazi adatti, da quando la squadra ha iniziato a incepparsi il buon Elijah non è quello capace di disinnescarla da solo. Se non migliorerà la regia difficilmente si riprenderà.Giudizio complicatissimo. Più che sulla singola partita si dovrebbe discutere su come la squadra è stata allestita in estate e che, obiettivamente, a parte i lunghi, se proseguirà la latitanza degli esterni, a partire da Brown, poco aiutato dalla regia per i motivi già spiegati, richiederà un intervento sul mercato. Intanto nella situazione attuale la ricerca quasi impossibile di trovare quintetti equilibrati porta il coach a commettere errori nelle rotazioni dei giocatori. Se la squadra ha retto quasi 35’ contro Biella è merito della difesa, ma non basta. Senza uno o due giocatori affidabili per continuità a fare da spalla al povero Cannon è dura per chiunque, in una squadra ancora in cerca di leader. Se ci sono. Però cosa si poteva fare su Barbante in quei 3 minuti?