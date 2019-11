CLASSIFICA

RIETI - Epilogo amaro al PalaSojourner, l'Ebk Roma batte la Npc Rieti 85-72, centrando così la prima vittoria stagionale. Nonostante l'infortunio di Miles, in corso d'opera, gli ospiti si aggrappano alla coppia Taylor-Fattori, mentre nell'ultimo quarto ci pensa Loschi ad affondare una brutta Npc, in cui a deludere maggiormente è ancora una volta Brown.Casale rimane in vetta grazie al netto successo su Tortona, 81-60 il finale: senza storia il match, che premia ancora una volta la forza di una Novipiù, in serie positiva ormai da sei giornate e sempre più sola in testa al campionato. Tra le inseguitrici gioiscono Biella (prossima avversaria della Npc, che domenica 17 sfiderà al PalaSojourner) e Torino, mentre si ferma Latina: per l'Edilnol decisivi Saccaggi e Bortolani, autori del parziale che manda ko Trapani, 78-66. Nell'anticipo di sabato, Torino la spunta su Bergamo nel finale, 84-80. La Reale Mutua beneficia dei 56 punti della coppia Pinkins-Marks, restando così in scia della capolista. Per Bergamo top scorer Zugno, con 22 punti.Secondo ko nelle ultime tre uscite per Latina, sconfitta 91-71 in casa di Agrigento. Ambrosin e James, guidano i padroni di casa al successo, che proietta la compagine di Cagnardi tra le zone d'alta classifica. Sorride Scafati, guidata dal gruppo degli italiani, che rifilano un sonoro +38 ad una brutta Orlandina: 103-65 il finale, prima gioia per Perdichizzi dal ritorno in panchina. Prima sconfitta per Sacripanti sulla panchina di Napoli, battuta al PalaBarbuto da un'ottima Treviglio: 59-82 il punteggio finale, Reati e Palumbo, in doppia doppia, travolgono la Gevi Napoli, tenuta a galla da Roderick e Monaldi.Casale 12Torino 10Biella 10Agrigento * 8Treviglio * 8Rieti 8Latina 8Napoli 6Tortona 6Trapani 6Bergamo 4Scafati 4Capo D'Orlando 4Ebk Roma 2* una partita in meno