PASTORE

VOTO: 8

VILDERA

VOTO: 7

BROWN

VOTO: 7

CANNON

VOTO: 7

PASSERA

VOTO 6.5

FUMAGALLI

VOTO: 6.5

ZUCCA

VOTO: 6.5

FILONI

VOTO: 6

NIKOLIC

VOTO: 5

ROSSI

VOTO: 7.

RIETI - Dopo l’esordio perdente di Treviglio tutti desideravano una reazione dalla Zeus Energy Npc che è prontamente arrivata. Rieti concentrata, soprattutto in difesa, e compatta contro Napoli, che ha diverse buone individualità in quintetto ma è parsa poco squadra ed è affondata alle prime difficoltà. Due punti meritati per Pastore e soci che possono affrontare il prossimo test di domenica all’ora di pranzo contro Tortona, che si prospetta meno arrendevole. Però, ancora senza Stefanelli, la Npc è ora sembrata pronta dopo il brutto battesimo di Treviglio.Il suo ingresso in campo a metà primo quarto ha cambiato marcia alla squadra partendo da una difesa che ha permesso di cancellare Roderick, per finire a una ottima prova al tiro. E ha pure dato una mano in regia. Un trascinatore. E’ già un idolo dei tifosi.Ritorna sui suoi livelli dopo l’incubo Pacher-Borra. Si fa sentire su entrambi i lati del campo e lascia poco spazio ai lunghi napoletani.23 punti quasi senza che nessuno se ne accorgesse. Alla fine si sono notate di più le volte in cui ha insistito troppo nel palleggio cercando spazio per sé o per attrarre gli avversari per servire i compagni, cosa che fa molto bene. Deve ancora ripulire il suo gioco da qualche difetto per poter esplodere del tutto.Statistiche poco appariscenti ma Sherrod e Spizzichini lo hanno notato eccome in campo.Ogni volta che prende palla ormai tutti vanno sempre a cercare un suo errore per criticarlo. Invece ha diretto bene la squadra, difeso e perfino segnato. Per i detrattori sarà stato “merito” di Napoli, ma l’attacco reatino lo ha guidato bene.Sta acquisendo sicurezza e la squadra non ha subito cali sotto la sua guida e ha pure piazzato un tiro da un canestro all’altro.Meglio rispetto a Treviglio. L’impressione è che debba ancora trovare il giusto equilibrio nell’economia della squadra, assai rinnovata, e può farcela.Sacrificato in apertura su Roderick, paga lo scotto dell’inesperienza commettendo tre falli in un amen. Un sacrificio che pagherà in futuro. Quando è tornato in campo si è gestito bene.Non riesce a sfruttare a dovere le occasioni quando va in campo. Non deve sentire la pressione su di sé.Gara vinta tatticamente su Napoli. Ancora una volta la difesa ha un ruolo determinante, mentre l’attacco ha avuto più continuità. Dopo il +28 ha cercato di gestire i cali di concentrazione in una gara che stava diventando noiosa per tutti: tifosi e giocatori.