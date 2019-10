CANNON

VOTO 7

PASTORE

VOTO 6.5

FILONI

VOTO: 6

VILDERA

VOTO: 5.5

BROWN

VOTO 5.5

PASSERA

VOTO: 5.5

FUMAGALLI

VOTO: 5.5

ZUCCA

VOTO: 5

NIKOLIC

VOTO: 5

ROSSI

VOTO: 5

RIETI - Brusco risveglio per la Zeus Energy Npc dopo un discreto precampionato che aveva fatto almeno sperare in una squadra un po’ più avanti nell’evoluzione. Ma, si sa, il precampionato va sempre preso con le molle. Ovviamente ancora nulla di allarmante, ma certi aspetti che forse erano stati dati per più facilmente superati richiedono ancora di un certo lavoro. Oltre al rientro del miglior Stefanelli.Nella serata negativa della Npc è stato il più lucido e costante ma non poteva bastare. Le ultime fiammate di rimonta sono arrivate da lui.Generosissimo come sempre. Se il resto della squadra avesse difeso con la sua stessa intensità, difficilmente Treviglio avrebbe tirato facilmente 10/26 da 3. Anche in attacco ha provato a mettere in ritmo i compagni e a segnare.La nota positiva della serata. Ha avuto alcuni buoni sprazzi. Non poteva avere continuità e mestiere, ma tra tutti i giovani è quello più avanti nell’approccio al campionato di A2.Si sapeva dalla viglia che il duello tra lui e Cannon contro Pacher e Borra sarebbe stato una delle chiavi principali. Senza buttargli la croce addosso, si è vista ancora una certa carenza di mestiere, che ha un po’ scontao, su cui però sta lavorando duramente per accrescerla.Dopo le tre spumeggianti gare contro Latina, Scafati e a L’Aquila contro Montegranaro, in cui sembrava tutto facile per lui, prosegue una fase in cui non trova continuità al tiro, facendo non sempre scelte giuste al tiro. E’ evidente che l’apprendistato del campionato italiano non è ancora completato. Non ha peccato di egoismo e ha cercato spesso buoni passaggi. Nell’ultimo quarto non ha rischiato e Rossi lo ha “panchinato”. Deve essere più “sporco” nell’approccio e meno scolastico.L’inizio di gara è stato all’altezza e ha cercato con continuità i lunghi finché ha potuto. Purtroppo diversi tiri bene costruiti per gli altri non sono entrati e la squadra, complice una brutta difesa, ha progressivamente perso fiducia, complice la pessima difesa collettiva, e alla fine ne è stato coinvolto.Non possiede ancora l’esperienza sufficiente per “girare” certe partite dalla regia.E’ il primo cambio dei lunghi. A Bergamo la scorsa stagione ha dimostrato di saperlo fare bene. Contro Treviglio però non si è visto.Poco consistente. Eppure in una serata come quella di Bergamo avrebbe dovuto approfittare della serataccia dei veterani per mostrare la faccia cattiva.La gara contro Treviglio, molto fisica e spigolosa, ha dimostrato quanto sia determinante in negativo l’assenza di Stefanelli sia per l’aggressività in difesa, sia per l’alternativa in attacco alla serata no di Brown. Detto ciò, malgrado la squadra sia stata in partita per 30 minuti pur attaccando male, non è riuscito a scuoterla dalla poca aggressività difensiva che ha permesso ai lombardi di prendere alcuni facili tiri da 3.