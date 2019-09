VILDERA

VOTO 7.5

PASTORE

VOTO 7

CANNON

VOTO 7

BROWN

VOTO 6.5



PASSERA

VOTO 6



ZUCCA

VOTO 6

FUMAGALLI

VOTO 6

FILONI

VOTO 6

NIKOLIC

VOTO 5.5

ROSSI

VOTO 6

RIETI - Nelle due gare contro Montegranaro la Zeus Energy Npc ha dimostrato di essere, se non probabilmente più forte, almeno in condizione migliore. Ma sempre con la condizionale che il basket precampionato è un’altra cosa. Nel complesso i marchigiani hanno dato l’impressione di essere ancora un cantiere aperto, mentre la squadra di Alessandro Rossi sembra dimostrare di avere assunto una buona identità, malgrado l’assenza di Stefanelli.Meritato Mvp del Memorial Gasperini. Fino a oggi si è sempre espresso su alti livelli contro differenti avversari e sta affinando il suo bagaglio tecnico, grazie anche alla presenza di Cannon che pare il suo compagno ideale.Un cane. In senso buono ovviamente. Quando ti azzanna in difesa non molla più. Dai suoi interventi partono spesso break positivi per la Npc. Malgrado due falli fischiati a inizio gara è cresciuto coi minuti, anche al tiro, disputando un determinante ultimo periodo. Un galvanizzatore. Migliorerà dopo l’arrivo di Stefanelli.Da lui non bisogna aspettarsi giocate spaziali alla Anthony Davis, ma nel momento giusto c’è sempre su entrambi i lati del campo. E il suo contributo non dovrebbe mutare quando inizieranno le ostilità.In una serata un po’ opaca ha comunque segnato 13 punti. L’avvio ha fatto pensare a un’altra grande prova, invece si è un po’ spento. E’ parso risentire della serata meno felice al tiro. Allora si è dedicato ad altro: difesa, passaggio. E nel finale sono arrivate anche due triple delle sue.Ha un buon avvio e va pure a canestro. Come sempre cerca prima di coinvolgere tutti in attacco. Nella ripresa si è concesso qualche libertà di troppo, approfittando del rassicurante vantaggio della Npc, per tentare qualche passaggio azzardato per alzare il ritmo, ma perdendo qualche pallone. Montegranaro ha accorciato un po’, ma nel finale il regista reatino ha gestito bene il finale.Prosegue la fase di crescita come primo cambio dei lunghi. Ha avuto un po’ meno continuità rispetto alle ultime uscite, risultando un po’ le specchio della Npc.Prestazione lineare quando ha tenuto le redini del gioco. Sta migliorando la sua conoscenza della serie A2.Avvio in quintetto base, al posto di Stefanelli, con due giocate da Mvp. Poi è comprensibilmente tornato nella normalità ad accrescere il bagaglio di esperienza. Non deve avere fretta.Serata un po’ anonima. S’è visto poco.Nei momenti in cui la squadra soffre ancora delle pause, la difesa è sempre il punto da cui ripartire. In attacco mancano ancora continuità e fluidità. Dopo un primo quarto arrembante la squadra è andata a sprazzi, senza però mai perdere il filo del discorso o rischiando di essere rimontata da Montegranaro, dominata per 80 minuti in due partite.