Ultimo aggiornamento: 11:27

RIETI - Il Basket Contigliano sostiene la campagna crowdfunding “Insieme per Npc Rieti “ lanciata in estate dalla società reatina per l’acquisto di un pullman e di un camper. Un evento organizzato oltre che dalle due società anche dall’Amministrazione comunale di Contigliano e dal sindaco Paolo Lancia, che venerdì 13 settembre intitolerà la palestra comunale ad Ernesto Martelli, recentemente scomparso, in passato amministratore comunale e presidente della Polisportiva Libertas Battigalli. Si inizia alle 18.30 con l’esibizione di danza e ginnastica, alle 19:30 c’è l’intitolazione dell’impianto ad Ernesto Martelli, alle 20 in campo la Npc e il Basket Contigliano, a partire dalle 21:00 il gran finale presso il Dancing La Pergola.Il sindaco Paolo Lancia sull’evento: «Tutti invitati agli eventi di venerdì 13. Sosteniamo le squadre Npc Rieti e Basket Contigliano. In Palestra con atleti danzatori e artisti e con Giulio Schifi bellissimo Mister Italia 2019. E poi al Dancing La Pergola con la Divina Monica Cherubini e Fabrizio Allegrini & co. Grazie speciale a Daniela Malfatti, Augusto Angelucci, Antonio Pace, grazie al Centro Anziani Cinque Monti, alla Pro Loco con Raffaella Fabi. Nel mezzo della serata con grande e condivisa emozione, intitoliamo la Palestra comunale al carissimo Ernesto Martelli, trent’anni fa presidente della squadra di pallacanestro di Contigliano – da cui sono iniziate ininterrotte storie di uomini e di sport».L’offerta minima per partecipare è di 10euro, l’appuntamento è per venerdì 13.