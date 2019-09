CANNON

VILDERA

BROWN

ZUCCA

PASSERA

FUMAGALLI

NIKOLIC

PASTORE

STEFANELLI

ROSSI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il vittorioso esordio 84-91 in Supercoppa della Zeus Energy Npc in casa dell’Eurobasket dopo un supplementare ha inviato una serie di indicazioni mediamente positive, anche se ci sono vari aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione del gioco in certe situazioni che avrebbero evitato la rimonta dei romani e l’overtime. Il tutto anche alla luce del tipo di avversaria.Dopo un primo quarto in cui tutta la squadra non girava, negli altri 30’ ha diradato ogni timore chiudendo con la prima doppia doppia stagionale (33 punti e 10 rimbalzi) e una bella intesa con Vildera. In più ha aggiunto 3 triple su 5, quanto mai necessarie per allargare il suo raggio di tiro poiché non sempre avrà di fronte una batteria di lunghi incentrata quasi esclusivamente su Taylor, come quella romana. Vietato cullarsi sugli allori: contro Latina e Scafati sarà più dura. Il primo segnale è positivo ora serve la riconferma. Voto: 8Insieme a Cannon la migliore nota della gara: 24 punti, tanta sostanza e, in linea di massima, stesse considerazioni fatte per Cannon. Ottima capacità dei due di scambiarsi sotto canestro. Voto: 8Ha un grande potenziale. Sa che può dominare ma deve imparare a selezionare meglio i tiri (alternando penetrazioni e triple). Per esempio era fuori ritmo la tripla tentata sul 79-79 per evitare l’overtime. A tale proposito, quando le percentuali non sono andate (1/5 da 2, 1/7 da 3) ha rimediato subendo falli andando spesso in lunetta e, soprattutto, cercando i compagni, specialmente Vildera, servendo 7 assist. Solido in difesa, è intelligente e deve completare l’apprendistato. Se ci riesce sarà un fattore. Voto. 6.5E’ il primo cambio dei lunghi. La forma sta migliorando e durante il break di 8-27 che ha quasi ammazzato la partita ha piazzato due canestri spezza gambe (una tripla e un’altra considerata da 2 per pochi centimetri). Aspettiamo ulteriori progressi. Voto: 610 punti, 6 assist ma ancora alti e bassi nelle letture del gioco e in certe fasi difensive. Si sta scervellando per mettere in ordine la squadra, cadendo ovviamente in qualche errore, come una palla persa sul 79-79 che poteva far sfuggire il supplementare. E’ un veterano ed è consapevole di tutto. Sa cosa manca, o che cosa serve. Voto: 6Era la sua prima partita di A2 contro gli stranieri. Come Passera è stato protagonista quando la Npc ha preso la fuga, ma pure lui deve essere più costante nella gestione e acquistare più sicurezza al tiro, anche se ha piazzato a fine ultimo periodo una fortunosa tripla di tabella quasi decisiva. Merita un incoraggiamento. Voto: 6Entra tardi in campo, nella fase calda del match durante la rimonta dell’Eurobasket. Non tira, ma fa il suo dovere in difesa senza errori. Voto: 6E’ stato a lungo in campo. Ha tirato male ma si è dedicato a difesa e manovra, che è l’aspetto per ora più importante, per far girare la squadra. Voto: 5.5Solo 11 minuti per testare la tenuta dell’adduttore infiammato. Non ha potuto dare molto. Voto: 5Rimette in carreggiata la squadra dopo un orrido primo quarto. Valide esecuzioni in difesa e in attacco nella fase centrale del match. L’interazione tra Cannon e Vildera è l’aspetto migliore del gioco e i due devono confermarsi in situazioni più impegnative. La sbandata che ha portato al supplementare si poteva evitare, anche se la Npc non è certamente ancora al top della condizione fisica e tattica. Nell’overtime però i ragazzi eseguono tutto a puntino scatenando tutto il potenziale di Cannon e Vildera. Sa che arriveranno avversari più coriacei e incassa la vittoria con umiltà. Voto: 6.