RIETI - Parte con una vittoria l'avventura in Supercoppa della Zeus che al supplementare supera l'Eurobasket 84-91, grazie ad una prova superlativa di Vildera e Cannon. Dopo una partenza poco brillante, arriva la reazione dei reatini che iniziano a macinare canestri e ad imporsi in difesa per gran parte della gara.La differenza di condizione fa il resto, più avanti la Zeus, la formazione di Nunzi dura un quarto e mezzo, per poi riprendersi nel finale e spedire la gara al supplementare. Cannon si iscrive al referto con 33 punti, lo segue capitan Vildera con 24, entrambi si confermano al top, tra i giovani bene anche Fumagalli e Zucca. Tra gli esterni delude Brown, ancora non al meglio, ma atteso dal banco di prova contro Latina di mercoledì 11 (ore 21, PalaSojourner).Rossi conferma il quintetto base Passera, Brown, Stefanelli, Cannon e capitan Vildera, si parte e subito capitolini avanti con Miles, la Zeus risponde prima con Passera, che attacca bene la transizione e Brown che trova la prima tripla dei suoi. A metà del quarto l’Ebk trova il massimo vantaggio con Miles, già in doppia cifra, per i romani sugli scudi i due americani gli unici a referto, dall’altra parte invece Rossi inserisce Pastore e Fumagalli per Brown e Stefanelli. I padroni di casa alzano i giri in difesa, Taylor stoppa Cannon, arriva anche la tripla del giovane Graziani, Rossi continua a far girare i suoi, dentro anche Zucca, Rieti fa girare bene la palla in attacco e torna a segnare con Vildera, il primo quarto si chiude 24-16 per i romani.Nel secondo quarto Roma continua ad attaccare bene il pitturato, Fattori batte Zucca e va segno, Taylor è preciso dalla media, arriva anche il canestro di Viglianisi. Dopo una prima parte di quarto che ha premiato i padroni di casa, arriva il break reatino, Cannon prova a smuovere i suoi con due punti, Zucca realizza la sua seconda tripla, Fumagalli ruba palla e scappa via in contropiede. Si accende Cannon, fenomenale in questa fase di gioco, per lui 10 punti consecutivi e rimette i suoi in carreggiata dopo il meno 12, firmando il parziale di 14-3 che costringe Nunzi a fermare il gioco. Che sfida tra Taylor e Cannon, il primo è protagonista con un’azione da manuale, il reatino replica con una bomba delle sue ed è vantaggio Rieti. Loschi firma la parità, ma la Zeus è reattiva a rimbalzo e torna avanti con Vildera, che manda nel pallone la difesa romana. Passera dalla lunetta fa 3/3 e chiude il quarto 41-47.Inizia alla grande il terzo quarto dei reatini, Vildera rifila 6 punti consecutivi, Pastore sigla la tripla del massimo vantaggio, cresce la difesa sempre più aggressiva e attenta, al dispetto di quella romana apparsa già stanca e disorientata. Brown torna a segnare dalla lunga distanza, sono 14 lunghezze di vantaggio che a metà della terza frazione separano le due compagini. Continua l'ottimo lavoro di Vildera in questo terzo quarto, con Taylor che non riesce a chiudere sul capitano reatino, un mini break capitolino costringe coach Rossi a richiamare i suoi in panchina. Sul finale la difesa romana aumenta l'intensità e le cose anche in attacco vanno leggermente meglio con Loschi autore di una tripla in contro tempo. Pastore e Fumagalli alzano due triple che sbattono sul ferro, il quarto si chiude 60-68.L'ultimo quarto inizia sotto il segno di Vildera, solito dominatore in area, insieme al compagno di reparto Cannon. Rossi a metà quarto ripropone Fumagalli, Loschi tenta di ricucire lo strappo, aumenta anche l'intensità difensiva dei romani in grado di riportarsi fino al meno 7. Malissimo gli ultimi minuti di gioco, dove l'Eurobasket rimonta ben 16 punti e porta la gara al supplementare sul 79-79.Al via il supplementare Taylor sigla il suo venticinquesimo punto, Cannon e Vildera salgono in cattedra e ristabiliscono il vantaggio dei reatini. Cannon la chiude con una tripla, termina 84-91.