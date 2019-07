© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Roster quasi al completo per Trapani, che ha ingaggiato il secondo americano, si tratta di Kenny Goins. Ala forte di 202 cm, proviene dal college di Michigan State University, completa la coppia di stranieri insieme alla guardia La'Marshall Corbett.La Bcc Treviglio, si chiamerà così dalla prossima stagione, piazza il secondo straniero: Pavlin Ivanov, ala piccola bulgara, ha vestito la maglia della nazionale bulgara e dopo varie esperienze in giro per l'Europa è tornato agli ordini di coach Vertemati, già tecnico del bulgaro ai tempi delle giovanili della Benetton.A Biella arriva in prestito dall'Olimpia Milano Giordano Bortolani, classe 2000, esploso la scorsa stagione a Legnano, completerà il suo percorso da under in Piemonte, dove ritroverà coach Galbiati, in passato alla guida delle formazioni giovanili dell'Olimpia. Un'altra conferma ad Agrigento, seconda stagione in Sicilia per Edoardo Fontana, l'ala piccola sarà a disposizione del nuovo coach Devis Cagnardi.A Roma, sponda Eurobasket, ufficiali le firme di Sacchettini e Chinellato. Ad Est, invece Charles Thomas, protagonista della salvezza di Legnano firma a Ravenna, mentre la neopromossa Orzinuovi pesca in serie A, in arrivo da Cantù Parrillo.