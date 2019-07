© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scoppia un caso Pastore in casa Npc Rieti. Sul neo acquisto della società reatina alcuni tifosi avevano espresso malumori, richiamando vecchie storie di tifo. Ai tempi della sua militanza con Latina, il giocatore avrebbe avuto un battibecco con i tifosi reatini e alcuni non hanno dimenticato quanto accaduto ormai 4 stagioni fa. Dopo il tam tam sui social e diversi scambi di opinione, ieri notte è comparso uno striscione al PalaSojourner con la scritta: «Pastore per la curva non sei degno. Vogliamo sudore e impegno». La foto è stata postata anche su varie pagine facebook, dove ci sono anche 4 ragazzi con il volto coperto in maniera virtuale da maschere a forma di teschio.Lo striscione è stato rimosso da un addetto della Npc, ma la cosa non è piaciuta affatto al presidente Giuseppe Cattani. Pur non entrando in polemica, il patron ha chiarito: «Accetto opinioni da tutti, ma insulti da nessuno. Pastore è un nostro giocatore, un ragazzo che ha dimostrato di avere gli attributi. Lo giudico come giocatore e come uomo è stato il primo a volersi rimettere in gioco. Quando aveva un’altra maglia era un nostro avversario ed è chiaro che rispettava i suoi colori. Pensate a quello che ha fatto Bobby Jones per noi in questa stagione e a quanto è stato beccato dalle tifoserie avversarie. Ora basta. Ho cose più importanti a cui pensare».Sulla pagina facebook “Amici per la Sebastiani”, sulla quale scrivono molti tifosi, lo striscione è stato condannato dagli amministratori della pagina che hanno preso le distanze rispetto all’episodio.