RIETI - Tanto tuonò che piovve. Non è stato un fulmine a ciel sereno l’addio di Simone Tomasini, visto che da qualche giorno la notizia sembrava essere nell’aria. A meravigliare sono state le modalità con cui la notizia è stata comunicata, con il giocatore che ha anticipato la società pubblicando la notizia sul suo profilo Instagram.«Rimango sorpreso perché si era creato un bel rapporto personale» ha detto a caldo il presidente Giuseppe Cattani che, poi, ha ribadito la sua filosofia. «Come ho detto nell’intervista pubblicata oggi su Il Messaggero, i nostri giocatori devono essere felici di stare qui, orgogliosi di giocare nella nostra società e onorati di rappresentare Rieti».E’ chiaro che qualcosa nella volontà di Tomasini era cambiato. A commentare è anche il direttore sportivo della Npc, Gianluca Martini: «Non c’è nessun caso, c’è stato solo una questione di tempistiche con il giocatore che ha anticipato la nostra comunicazione ufficiale che arriverà tra poco. Nei giorni scorsi abbiamo parlato a lungo, lui ci aveva detto che voleva un nuovo percorso professionale e noi non ci mettiamo mai di traverso: ci è successo anche negli anni scorsi con altri giocatori. Prendiamo atto e andiamo avanti. Mi dispiace perché Simone è un bravo ragazzo e un grande professionista, ma ci separiamo in totale serenità».