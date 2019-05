© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nessun dramma, consapevolezza di aver giocato una delle peggiori gare ella stagione e, soprattutto, concentrazione su gara 2 che si giocherà fra 48 ore. E’ la sintesi del pensiero di Alessandro Rossi e Giuseppe Cattani dopo l’imbarcata subita dalla Zeus in gara 1 dei quarti di finale play off contro Treviso. «Abbiamo avuto un basso impatto fisico – ha detto il coach reatino – e un’energia non adatta alla gara. Non eravamo pronti fino in fondo e siamo coscienti di non aver fatto tutto quello che dovevamo. Peccato, ma non dobbiamo dimenticare di fare i complimenti a Treviso per come ha giocato».Il passivo di 22 punti è il risultato di una gara nella quale gli americani di Rieti non sono mai entrati in partita: solo 3 punti per Jackson e addirittura zero per Jones. «Da un lato forse non siamo stati bravi noi a trasmettere quali sono le difficoltà di queste gare – ha aggiunto Rossi – ma resta il fatto che siamo entrati troppo morbidi. E’ difficile trovare un’unica spiegazione alla sconfitta di oggi, ce ne sono troppe. Treviso ha alzato presto il ritmo della partita e noi abbiamo pagato questo, oltre alla nostra esperienza. Ripeto, ci sono tanti meriti dei nostri avversari e noi dovevamo gestire meglio: forse non eravamo pronti a livello fisico e a livello mentale, anche considerando la partita che abbiamo giocato in gara 5 contro Forlì. Sicuramente non è stata la miglior serata di Bobby, anche lui ha pagato come gli altri. Ora pensiamo a venire qui in gara 2 con altre prospettive».La volontà di ripartenza è la stessa che ha il presidente Giuseppe Cattani, che parla con leggerezza, tranquillità e con un pizzico di ironia: «Guardiamo il lato positivo: peggio di così non possiamo fare. Credevo di aver toccato il fondo in gara 3 contro Forlì, invece è stato peggio. Nonostante ciò, io resto fiducioso e secondo me ce la possiamo fare. Certo, per vincere è necessario che qualcuno non dimentichi di venire al palazzo restando in albergo». Nessun rimprovero particolare da parte del patron neanche verso Bobby Jones che resta comunque l’uomo al quale aggrapparsi per ripartire. «Purtroppo quando Bobby non gioca – conclude Cattani – ne risente tutta la squadra. Ora azzeriamo tutto e pensiamo solo a ripartire meglio in gara 2, così da giocarci le nostre possibilità a Rieti». La prima è ormai in archivio e si pensa guarda già avanti. A Rieti, intanto, è già caccia al biglietto per gara 3.