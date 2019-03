RIETI - Fuori i caroselli di auto, dentro le lacrime di gioia e di festa. Il PalaSojourner diventa il centro del mondo reatino, dopo il miracolo della rimonta spettacolare contro Roma. Finisce con il presidente Giuseppe Cattani che canta e balla al centro del campo sulle note di Su jemo a Termenillu.



«Grazie al pubblico – dice il patron nel dopo gara - davvero fantastico. Ci ha aiutato comunque e sempre, anche nei momenti più brutti, anche sul -21 ha sempre applaudito. Abbiamo fatto vedere un bello spettacolo a tutta Italia. Eì’ una soddisfazione immensa vincere due volte in un anno il derby, contro la squadra che secondo me vincerà il campionato. Questa è la terza volta che rifacciamo la squadra da inizio anno a causa degli infortuni, chi è entrato si è adattato al nostro spirito. Adesso affronteremo il discorso Nikolic, ovvero l’ennesimo infortunio della stagione: ormai ce ne sono più fuori campo che in campo. A livello personale posso dire che oggi è stata una grande emozione e fino all’intervallo ero fiducioso in una reazione della squadra. Da lì a dire che avremmo vinto ci passava un bel po’. Queste sono quelle partite che fanno crescere il pubblico. Chi ha visto questa gara non può non tornare al palazzo».

Il coach Alessandro Rossi arriva in sala stampa e dedica subito al vittoria ai tifosi e ai suoi ragazzi. «C’è poco da dire – spiega il tecnico - Roma ci ha dominato per due quarti e mezzo facendo vedere perché è la squadra più forte del campionato. Noi nel primo tempo siamo stati puniti dalle percentuali basse che non ci hanno permesso di rimanere aggrappati a Roma. Oltre a questo, abbiamo fatto una difesa di basso profilo nel secondo periodo. Siamo stati troppo frenetici in attacco nella prima parte di gara, poi i miei ragazzi oggi hanno dimostrato il loro carattere. La vittoria va attribuita a loro, a come hanno saputo reagire prendendosi dei grossi rischi che potevano farci collassare. Sull’onda dell’energia abbiamo ribaltato la partita. Io sono orgoglioso e lo debbono essere anche loro. Abbiamo cambiato bene in difesa e l’unica spiegazione che mi do sul crollo di Roma è che è rimasta sorpresa dal nostro cambio di energia. Ripeto: è la vittoria dei giocatori. Sono loro quelli che vanno in campo. Bobby Jones ha fatto 20’ filati nel secondo tempo e Casini più o meno lo stesso. Nei time out abbiamo agito sull’aspetto mentale perché Roma ci aveva dominato e noi non riuscivamo ad opporci. Abbiamo battuto sul tasto delle emozioni e la risposta è stata grandiosa. Questa squadra si sta ricostruendo di nuovo e questa vittoria ci dà un grande slancio di autostima».

Ora si guarda avanti, alla prossima sfida con Bergamo e ad un finale di campionato tutto da vivere. «Andiamo a Bergamo sapendo che abbiamo davanti 5 gare difficilissime – spiega Rossi - e lo spirito deve essere questo. Dobbiamo goderci questa felicità e basta. Da martedì inizieremo a pensare a Bergamo giorno dopo giorno, sapendo che andremo a giocare contro una squadra fortissima. Troviamo pian piano la nostra identità e migliorare ciò che abbiamo sbagliato oggi. Questo è un punto di partenza importante, dal quale possiamo capire che possiamo vincere anche quando sbagliamo i tiri da 3».

Umore nerissimo per il coach avversario Piero Bucchi, che arriva in sala stampa, resta pochissimo senza neanche sedersi e sentenzia: «Giocato eccellenti 31’ poi smesso di giocare. Non ho risposte al perché, non so che dire è qualcosa di cui parleremo con i giocatori. Cose imponderabili dopo tre quarti buonissimi. Sul +21 smesso di giocare. Dopo un paio di errori nostri Rieti ha preso fiducia. Normale che Rieti fosse aggressiva. Merito agli avversari. Abbiamo smesso di giocare, non ho altre spiegazioni o cose da dire».

