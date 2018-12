RIETI - Festa grande negli spogliatoi del PalaLottomatica per l’impres-a della Zeus Energy Rieti. Roma conquistata per l’ennesima volta, con la vittoria dei reatini sulla Virtus per 85-75.



Un capolavoro di coach Alessandro Rossi che, nel dopo partita, elogia tutti i suoi giocatori: «Come previsto è stata una partita fisica e molto dura. Abbiamo cercato di non uscire mai dalla partita neanche nei momenti difficili. La parola chiave è stata resistere e nel terzo quarto abbiamo alzato la difesa in modo importante con una grande prestazione. La buona difesa ci ha dato fiducia per giocare con più scioltezza in attacco dove abbiamo avuto coraggio anche nei tiri aperti. Siamo riuscita a sopperire anche alla sofferenza a rimbalzo che di solito non ci capita. La nostra prestazione non ridimensioni la posizione della Virtus che rimane la candidata per la vittoria del campionato. Ottima prova anche dei nostri giovani ai quali dobbiamo dare tempo per crescere ed aiutarli in questo percorso. Sicuramente questo successo punterà i riflettori su di noi ma non dobbiamo montarci la testa. La vittoria ci deve dare la consapevolezza del fatto che quando siamo sul pezzo in dieci, siamo una squadra fastidiosa».

Immensa la gioia del presidente Giuseppe Cattani, che ha fatto centro alla prima uscita nello storico impianto capitolino: mai una sua squadra aveva giocato al PalaLottomatica, visto che tutte le precedenti sfide con le squadre romane si erano giocate al PalaTiziano. Il presidente ha sottolineato anche il grande spettacolo regalato dagli oltre 300 reatini che sono arrivati a Roma: «Sono molto soddisfatto per la prestazione di tutti i giocatori che dall’inizio dell’anno stanno lavorando per sopperire ai molteplici infortuni. Abbiamo vinto su un campo difficile, con la prima della classe, e questo ci riempie di gioia. Doveroso un ringraziamento particolare ai tifosi che anche oggi ci hanno seguito numerosissimi per regalare un bellissimo spettacolo, dentro e fuori dal campo, a tutta l’Italia, grazie alla diretta su SportItalia».

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA