RIETI - Alessandro Rossi sarà in panchina già domenica a Tortona. La Zeus Energy ha compiuto un piccolo capolavoro, impostando un ottimo ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta al tecnico amarantoceleste dopo l'espulsione rimediata a Casale Monferrato. Il giudice sportivo, dopo aver analizzato le motivazioni prodotte dalla società, ha deciso di dimezzare la squalifica da due ad una giornata, dando la possibilità di commutarla in multa. Scelta che è stata fatta dalla Npc e, di conseguenza, il tecnico potrà sedersi in panchina già nella trasferta piemontese. Scongiurato quindi il rischio di andare ad affrontare anche il derby con Latina con il coach seduto in tribuna. © RIPRODUZIONE RISERVATA