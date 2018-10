RIETI - Due giornate di squalifica, con la certezza di saltare la gara contro Tortona di domenica prossima e il rischio di restare in tribuna anche per il derby casalingo con Latina. Il giudice sportivo mena duro sul coach Alessandro Rossi, squalificandolo per due turni dopo l’espulsione nella gara di domenica scorsa contro Casale Monferrato perché, come si legge nelle motivazioni, «si avvicinava al 1°arbitro con foga e proferendo parole non chiare, fatto che non degenerava per il pronto intervento di alcuni giocatori della propria società».



La Zeus Energy sta preparando il ricorso che potrebbe permettere di dimezzare la squalifica, lasciando Rossi in tribuna solo a Tortona per poi vederlo di nuovo in panchina nella gara con i pontini in calendario domenica 11 novembre al PalaSojourner. © RIPRODUZIONE RISERVATA