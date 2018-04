RIETI - La Zeus Rieti rinnova l'appuntamento con la cena di fine anno. L'incontro é previsto per domani, venerdì 27 aprile, alle 19.30 al PalaSojourner per passare una serata con i giocatori, lo staff e tutti i tifosi per la classica chiusura della stagione sportiva. In un'atmosfeta informale, la società offrirà piatti tipici locali ed invitiamo i tifosi a portare cio che preferiscono. Tutto ciò che non verra consumato durante la cena sarà donato alla mensa di Santa Chiara.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:51



