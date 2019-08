© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Come in ogni sessione di mercato la caccia agli italiani migliori riserva molte insidie e difficoltà, con il girone Ovest che perde due pedine importanti come Bruttini e Ndoja sbarcati a Est, a caccia della promozione con la casacca di Forlì.Nomi meno esaltanti degli "italiani" che gravitano a Ovest, ma comunque efficaci come nel caso di Napoli, che in regia ha scelto Diego Monaldi, da tre anni in massima serie con le divise di Sassari e Pesaro, partenopei che potranno contare in quintetto anche su Daniele Sandri, fresco di promozione a Roma, garantisce esperienza e qualità.A Latina è giunto il centro Andrea Ancellotti, prelevato da Pesaro, è un lungo di assoluto livello per la categoria, come nel caso di Luca Campani, che dopo una lunga militanza nel massimo campionato riparte da Torino.A Trapani c'è sempre Andrea Renzi, pronto a rendere la vita difficile a tutti i lunghi del campionato, assieme ad una coppia niente male di italiani nel proprio quintetto come Amici e Spizzichini.Per Casale oltre all'affidabile Martinoni ci sarà anche Tomasini, che dovrà confermare le buone cose fatte vedere a Rieti. A Biella c'è Eric Lombardi, al rientro un grave infortunio, sarà interessante anche Giovanni De Nicolao dopo gli anni in Ncaa.Tra i "passaportati" qualità assicurata a Latina e Agrigento, che avranno nel proprio roster due assi come Musso e Chiarastella. L'Orlandina oltre a due stranieri di qualità, virerà anche su un centro italiano.