RIETI - Trapani è a buon punto per quanto riguarda la costruzione del roster, ieri è arrivata l’ufficialità di Ceperano, nuova pedina under dei siciliani. Primo colpo per la nuova Biella, da ieri Daniel Donzelli è un nuovo giocatore dei piemontesi, ex Brindisi lo scorso anno a Forlì. Con la richiesta di auto retrocessione in serie B della Sidigas Avellino, molte società sono pronte a fare spesa in casa degli irpini.La prima è stata Napoli che da ieri ha rilevato Stefano Spizzichini, ala romana, protagonista del ritorno in A2 in maglia Npc, artefice insieme al colpo di mercato Roderick di una stagione memorabile ad Agropoli. Anche Torino guarda in casa Sidigas, il primo obiettivo è Campani, in uscita dalla Scandone anche Treier, sondato anche da Ravenna. Mentre potrebbe continuare il rapporto tra Taylor e Dell’Agnello, il play data la situazione complicata ad Avellino potrebbe raggiungere il tecnico a Forlì.Intanto nella giornata di ieri con un comunicato stampa, Bergamo ha scelto ogni dubbio sulla propria partecipazione al prossimo campionato di serie A2, con quasi tutti i protagonisti della passata stagione già accasati, c’è da definire il nuovo coach, Calvani è in pole, per poi pensare alla squadra.