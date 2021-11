La Willie Basket invitata alla XXIV edizione del prestigioso “Memorial Zanatta”

Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:11

RIETI - Uno di quei traguardi che danno visibilità e che certificano l’ottimo lavoro svolto. Così si potrebbe etichettare l’invito pervenuto alla Willie Basket da parte degli organizzatori del “Memorial Zanatta” giunto quest’anno alla sua XXIV edizione.

La manifestazione, che si svolgerà a Treviso dal 27 al 30 dicembre, è uno dei tornei più prestigiosi a livello nazionale per quanto riguarda il settore giovanile. Basti pensare che alle precedenti edizioni hanno partecipato campioni del calibro di Gigi Datome e Danilo Gallinari, oltre alle più grandi società cestistiche del nostro paese tra cui: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Benetton Treviso e Reyer Venezia.

Il torneo si svolgerà in gironi, quarti, semifinali e finale ma, qualora una squadra non dovesse qualificarsi per il turno successivo, continuerà a giocare per il miglior piazzamento possibile.

Gli U14 reatini che parteciperanno alla spedizione trevigiana, scenderanno in campo con il logo RSR stampato sul petto. A conferma del proficuo connubio tra le due società reatine, dell’occhio di riguardo della Sebastiani per il settore giovanile e per la crescita dei giovani cestisti.

A tal proposito il socio di riferimento della Real Sebastiani, Roberto Pietropaoli ha voluto rimarcare la sua felicità per il coinvolgimento a questo evento: «Sono onorato di partecipare. Per noi è importante continuare a portare il nome della Sebastiani in giro per l’Italia. Farlo con i giovani però assume tutto un altro valore, specialmente in una manifestazione così importante e così prestigiosa».