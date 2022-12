L'U14 Real Sebastiani-Willie Basket si fa onore al Memorial Zanatta: eccellente secondo posto

RIETI - La selezione dell’U14 del Real Sebastiani – Willie Basket Rieti chiude al secondo posto la XXV edizione del Memorial Zanatta, torneo giovanile che comprende squadre provenienti da tutta Italia, tra cui molte selezioni di società storiche del basket italiano. È stata giocata ieri la finale del torneo al Palasport Taliercio, casa della Reyer Venezia, tra la selezione reatina dell’Rsr-Willie e i pari età dell’Olimpia Milano. I lombardi si sono imposti 73-44 nell’ultimo atto di questa manifestazione onorata al massimo dai ragazzi di coach Sergio Vio. I giovani reatini escono a testa altissima da una competizione che li ha visti cadere solo due volte, entrambe contro l’Olimpia Milano, di certo non gli ultimi arrivati, e si sono tolti la soddisfazione di aver battuto squadre ben attrezzate e con nomi pesanti per il basket italiano come Treviso nei gironi e i padroni di casa della Reyer Venezia ai quarti di finale.

La finale

Approccio migliore dell’Olimpia Milano, che si porta avanti già di 11 lunghezze a fine primo quarto (21-10), ma Rieti non molla e si rifà sotto prepotentemente nella seconda frazione fino al meno 4. L’Olimpia si riorganizza difensivamente e riesce ad andare all’intervallo lungo sul 35-23. Il Real tiene bene nel terzo quarto che finisce 48-37 in favore dei milanesi, i quali però dilagano nell’ultimo periodo. Risultato finale di 73-44 che stona rispetto alla prova dei ragazzi di coach Sergio Vio che hanno combattuto con ogni forza e restando in partita per tre quarti di gara.

Le premiazioni

Real Sebastiani Rieti che porta a casa il trofeo del secondo posto. Tutte le società sono state premiate durante la cerimonia da due giocatori della prima squadra dell’Umana Reyer Venezia di A1: il nazionale italiano Amedeo Tessitori e Jordan Parks. Al reatino Riccardo Leonardi, che non ha potuto giocare la finalissima a causa di un infortunio, il premio Fair Play del torneo.

I risultati dei reatini

Girone

Real Sebastiani Rieti - Collegno 79-64

Real Sebastiani Rieti – Olimpia Milano 58-70

Real Sebastiani Rieti – Basket Treviso 92-63

Quarti di finale

Real Sebastiani Rieti – Reyer Venezia 88-56

Semifinale

Real Sebastiani Rieti – Virtus Padova 83-72

Finale

Real Sebastiani Rieti – Olimpia Milano 73-44