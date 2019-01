© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella bella cornice del Rieti Sport Festival si svolgerà dal 7 al 16 giugno il Memorial Willie Sojourner, torneo ddi basket riservato agli over 45 (millesimo 1974) e denominato Willie Cup. Il torneo, alla sua terza edizione, nasce con lo spirito di riunire sotto canestro tutti gli appassionati di basket che, nonostante la “giovane” età, hanno ancora voglia di divertirsi. La manifestazione, in accordo con la famiglia Sojourner, da due anni si svolge ricordando il giocatore e soprattutto l’uomo Willie.Le partite si svolgeranno dal 14 al 16 giugno, le squadre partecipanti potranno inserire nei loro roster due over 40 (nati nel 1979); si possono iscrivere massimo 8 squadre e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 aprile; per il resto si rimanda al regolamento del torneo reperibile sulla pagina facebook “Over 45 Rieti”. Per le squadre provenienti da fuori Rieti e che necessitino di pernottamento, sono previste convenzioni con alberghi e ristoranti di Rieti. Inoltre, per coloro che soggiorneranno a Rieti, sarà organizzata una visita guidata del centro storico della città.Per ulteriori informazioni e per il regolamento del torneo si rimanda alla pagina facebook: Over 45 Rieti. Oppure chiamando i numeri 3494950467 Bruno o 3331410102 Massimo.