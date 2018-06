di Luigi Ricci

RIETI - Si è conclusa la prima fase del Memorial Willie Sojourner di Basket over 40. Un plauso da parte dell'organizzazione a tutti i partecipanti per l’impegno profuso e per la sportività dimostrata sia in campo che fuori e che ha permesso di poter gestire al meglio orari e date degli incontri, venendo incontro alle varie richieste delle squadre impegnate nel torneo.



Classifica finale:

1- Master Italia Roma 6 punti

2- Amici di Peppe 6

3- Olimpia 6

4- Illi de na Orde 2

5- Basket Corca 0



Domenica 10 e lunedì 11 (ore 20) all’interno della cornice del Rieti Sport Festival, contrariamente a quanto previsto nel programma iniziale, comincerà la seconda fase del torneo con le semifinali: Amici di Peppe-Olimpia 040 e Master Italia Roma-Illi de na Orde. Seguiranno le due finali, previste per giovedì 14 e venerdì 15.







