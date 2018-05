di Luigi Ricci

RIETI - Dopo tre giornate del torneo di basket over 45 “A canestro col cuore – 1° memorial Willie Sojourner” c’è una squadra ancora imbattuta: si tratta dell’Olimpia 040 Rieti che ha sconfitto 78-72 Illi de na Orde al termine di un match equilibrato malgrado quest’ultima sia scesa in campo con soli sei uomini. Una situazione che alla lunga ha penalizzato Illi de na orde, anche in seguito a due infortuni occorsi a inizio terzo quarto a Di Fazi e Cervelli, sebbene quest’ultimo sia rimasto stoicamente in campo seppur poco mobile. Però Illi de na Orde non ha mai mollato, spronata da un eccellente De Ambrosi, 36 punti, ben coadiuvato da Stefano Buccini (16). Impeccabile l’Olimpia, squadra solida e con un Gomez formato serie A, autore di 30 punti in soli tre quarti, ben supportato da Andrea Papale (13) e Ugo Cocuccioni, (12). L’Olimpia ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra ben organizzata e probabilmente la maggior pretendente alla vittoria finale.



In precedenza, sabato sera, hanno giocato Basket Corca Rieti e Master Italia Pegaso Roma: partita equilibrata solo nel primo quarto, poi nel secondo il break portato dai romani, complice anche la scarsa vena al tiro degli uomini del Basket Corca, ha aperto il divario. Anche i reatini sono scesi in campo con soli sette giocatori a causa di qualche risentimento muscolare e le scarse rotazioni hanno influito negativamente sul rendimento della squadra che ha perso nettamente 76-31. Per la Pegaso Roma in evidenza il cecchino Cardella (15), mentre per il basket Corca da segnalare la buona prestazione di Gunnella (11). Ha riposato la squadra Amici di Peppe.

Classifica dopo 3 giornate:



Olimpia 040 Rieti 4 (2 partite)

Master Italia Roma 4 (3 partite)

Illi de na Orde 2 (2 partite)

Amici di Peppe 2 (2 partite)

Basket Corca 0 (3 partite)



Prossimo turno all’Itc L. di Savoia in via Cesi:

Mercoledì 6 giugno alle 20: Amici di Peppe – Illi de na Orde

Giovedì 31 alle 20: Olimpia Over 45 Rieti – Basket Corca

Martedì 29 Maggio 2018



