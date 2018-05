di Luigi Ricci

RIETI - Durante lo scorso weekend si è svolta la seconda giornata del torneo amatoriale over 45 "A canestro con il cuore - 1° trofeo Willie Sojourner". Sabato sono scese in campo alla palestra dell'Itis le formazioni della Master Italia Pegaso Roma e dell’Olimpia Over 45, che hanno dato luogo a una gara avvincente e di buon contenuto tecnico. Nei primi due quarti i romani hanno preso un discreto vantaggio gestendolo fino all'intervallo. Poi nella ripresa, anche a causa dei ridotti cambi a disposizione, la Pegaso ha rallentato permettendo all’Olimpia di sorpassare arrivando al finale testa a testa, che ha visto prevalere l'Olimpia Rieti 70 a 66. Per Pegaso Roma in evidenza Cardella, autore di 20 punti, e Marinucci (19). Sugli scudi per l’Olimpia un ottimo Duina (18) e Gomez (23).



Domenica è stata la volta di Basket Corcae Amici di Peppe. Gara incerta solo nel primo quarto, quando Basket Corca ha retto l’urto della squadra avversaria. Quindi nel secondo periodo gli errori al tiro del Basket Corca hanno permesso agli Amici di Peppe di allungare decisamente. Nella ripresa le basse percentuali hanno penalizzato fin troppo nel punteggio la squadra del Basket Corca, superata 71-39 dagli Amici di Peppe 71-39, dove hanno spiccato le ottima prestazioni di Teti (20) e Buccini A. (18). Per il Basket Corca buone prove di Martini (13), Hanel (10) e Mariantoni G. (8) sacrificatosi giocando da centro pur non essendo il suo ruolo. In questo turno hanno riposato Illi De Na Orde.



Dopo la seconda giornata Pegaso Roma (2 gare), Olimpia Over 45 (2 gare), Amici di Peppe (2 gare) e Illi De Na Orde (una gara) hanno una vittoria a testa, mentre Basket Corca (2 gare) è ancora secco. Nel prossimo weekend all'Itc in via Cesi giocheranno: Basket Corca-Pegaso Roma e Illi De Na Orde-Olimpia Over 45.





