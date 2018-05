di Luigi Ricci

RIETI - Sabato e domenica scorsi si è disputata la prima giornata del torneo amatoriale di basket over 45 “A canestro con il cuore – 1° memorial Willie Sojourner”, le cui finali si disputeranno al parco il Coriandolo dal 9 al 15 giugno.



Grande equilibrio nella gara inaugurale di sabato, all’Itc Rosatelli, tra Amici di Peppe e Master Italia Pegaso Roma che è stata appannaggio della squadra romana per 67-62 al termine di un match combattuto ma corretto, all’insegna della sportività tra i giocatori che hanno interpretato al meglio lo spirito del torneo. In evidenza le ottime prove di Carlo Schifi (13 punti), Giuliano Buccioli (11) e Angelo Buccini (12), mentre tra i romani, allenati dall’ex Amg Sebastiani e Contigliano Claudio Brunetti e apparsi più organizzati oltre ad avere una panchina più lunga, il top scorer è stato Mario Cardella (17) seguito da Marinucci (14) e Stefano Donato (12).



Domenica invece Illi de Na Orde hanno vinto nettamente 82-37 contro Basket Corca Rieti. Miglior realizzatore per i vincitori, guidati da Claudio Di Fazi, è stato Fabio Amedei (28), coadiuvato da Gianluca De Ambrosi (25, 5/7 da 3). Per Basket Corca, dove si registrava qualche assenza, buona prova di Attilio Calabrese (11).



Sabato e domenica prossimi, alle 20, sempre al Rosatelli, giocheranno Master Pegaso Italia Roma e la Olimpia Over 40 Rieti, che ha riposato al primo turno e, a seguire, Basket Corca e Amici di Peppe.

