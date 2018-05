di Luigi Ricci

RIETI - Inizia domani sera, sabato 12 maggio, alle 20 nella palestra dell’Itis Celestino Rosatelli, alla Madonna del Cuore, il torneo amatoriale di basket over 45 “A canestro con il cuore” 1° Memorial Willie Sojourner. Gli attempati partecipanti, suddivisi in cinque squadre, si affronteranno ogni weekend giocando una partita il sabato sera un’altra la domenica, sempre alle 20, anche all’Itc Luigi di Savoia, in un girone all’italiana di sola andata che terminerà il 3 giugno.



Dopodiché le prime quattro classificate si sposteranno all’aperto, al parco del Coriandolo, per disputare le semifinali incrociate il 9 e 10 e designare le finaliste per il terzo posto, in programma giovedì 14, e il primo, venerdì 15, sempre alle 20.



Dunque una manifestazione che durerà un mese, tenendo conto pure della tenuta fisica delle giunture dei partecipanti, suddivisi tra Olimpia Over 45, Amici di Peppe, Illi de ‘na orde, Basket Corca Rieti e una formazione non reatina, la Master Italia Pegaso Asd Roma, dove figurano gli ex Amg Sebastiani anni ’80 Alessandro Caruso e Claudio Brunetti in qualità di allenatore, oltre a Luigi Grillo, fratello di Fabio, a lungo in B2 nella Sebastiani anni ‘90.



Oltre a numerosi ex giovani cresciuti nei vivai del passato, tra i protagonisti altri giocatori che hanno militato a Rieti tra serie A e B: Luca Colantoni, Gianluca De Ambrosi, Sergio Giovannelli, Alejandro Gomez e Riccardo Esposito. Degna di nota la partecipazione di Roberto Pietropaoli, presidente del Real Rieti, e anche del questore di Rieti Antonio Mannoni e dell'altro questore (in attesa di sede) Pietro Milone.

