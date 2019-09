RIETI - Come di consueto l’ottavo Memorial Giuseppe Gasperini, in ricordo del promettente giovane atleta della Amg Sebastiani scomparso nel 1984 a 18 anni in un incidente di moto, oltre alla sfida tra Zeus Energy Npc e Montegranaro vinta dai reatini, che hanno fatto il bis dopo il trofeo degli Angeli a L’Aquila, aveva in programma una serie di premiazioni.



La più importante e sentita è stata sicuramente quella a Luciano Vendemini. Indimenticato pivot che, in maglia Brina 1973/76, raggiunse anche la nazionale al fianco di un gigante come Dino Meneghin, contribuendo alla qualificazione alle Olimpiadi del 1976 in Canada, disputando una leggendaria prestazione contro la imbattibile Jugoslavia di sua maestà Kresimir Cosic, annullato nel match del torneo di qualificazione in Scozia, tanto da meritarsi da Aldo Giordani, telecronista principe del basket italiano, il titolo di “Eroe di Edimburgo”. A ritirare il premio la ex moglie, Laura Bruno, cui è stata consegnata una targa contenente una serie di scatti inediti di Vendemini realizzati dal fotografo Tony Giordani, recentemente scomparso, da parte della figlia.

Assente per motivi familiari Paolo Vittori: grande campione della nazionale e della leggendaria Ignis Varese che nel 1973/74, dopo un anno dal ritiro, fu convinto dal presidente Renato Milardi a tornare a giocare per contribuire alla salvezza della Brina al suo primo campionato in serie A. L’81enne ex fuoriclasse verrà nelle prossime gare a Rieti per ritirare il suo premio.

Altro giocatore dalla lunga carriera a essere premiato è stato Donato Avenia, approdato in serie B alla Nuova Sebastiani nel 2002/2003 per poi allenare brevemente in Dnb il Rieti Basket Club nel 2011/12.

Restando in tema di tecnici, prima della partita un riconoscimento è stato assegnato a Franco Ciani, coach di Montegranaro, assai apprezzato dai tifosi reatini alla guida di Agrigento negli anni precedenti.

Premio anche al tecnico reatino Roberto Peron il quale, al netto di una lunghissima attività nelle giovanili, è stato assistente in serie B di Tonino Zorzi e poi di Maurizio Lasi nella stagione del salto in A2 della Nsb del 2003/04, oltre ad aver allenato anche in A2 femminile, in varie squadra laziali e umbre e pure la Npc in Dnb nel 2012.

Sottolineato da un affettuoso applauso il premio consegnato da Gaetano Papalia, ex presidente della Nuova Sebastiani, a Luigino Cerasa, storico massaggiatore di Amg Sebastiani, Virtus e Nuova Sebastiani ininterrottamente dal 1988 al 2009.

E’ stata poi la volta di Carlo Ciccaglioni, le cui fotografie hanno immortalato le gesta della Amg Seastiani nell’epoca aurea della serie A1 e della Coppa Korac realizzando migliaia di scatti che è possibile vedere ovunque quando si rievocano quei mitici anni 70/80.

Infine un riconoscimento particolarmente sentito è andato a Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, per il suo operato nel suo territorio, dove ha contribuito con delle donazioni anche l’associazione “Amici di Peppe”.

