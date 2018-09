RIETI - Domani, sabato 29 settembre, alle 19:30 si terrà il 7° Memorial per ricordare Giuseppe Gasperini, giocatore delle giovanili della Sebastiani promessa del basket Reatino scomparso negli anni 90 per un tragico incidente, mai dimenticato dagli amici, i compagni di squadra ed i parenti.



Durante il torneo scenderanno in campo la Zeus Energy Group Rieti e il Roseto Sharks per l’ultimo incontro pre-season della Zeus prima di affrontare nella prima di campionato contro la Edilnol Pallacanestro Biella il 7 ottobre al PalaSojourner.

ASD AMICI DI PEPPE GASPERINI

Ad organizzare l’evento l’Associazione Asd Amici Di Peppe Gasperini che grazie a Claudio Nerici e Angelo Marchione portano avanti il ricordo di Giuseppe Gasperini. Per Angelo Marchione: «Ogni anno è un’emozione poter giocare in onore di Giuseppe. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il suo ricordo con una serie di iniziative di beneficienza che spaziano dal Pozzo per l’acqua potabile in Malawi, ai fondi per la Città di Amatrice. Tra pochi giorni daremo l’ufficialità anche delle prossime iniziative che faremo a nome di Giuseppe e speriamo che il lavoro dell’Associazione sia sempre più rilevante».

LE PREMIAZIONI

Premiazioni alla carriera: PINO BERRE'

Berrè è stato giocatore con la Snia Sebastiani in serie B e con la BRINA Sebastiani serie B ed A.

Premiazioni alla carriera: GIULIANO COLARIETI

Colarieti è stato ex giocatore della AMG Sebastiani Rieti, istruttore di diverse squadre giovanili della Sebastiani con Vittori. Per anni dirigente della Sebastiani ed oggi continua a lavorare dietro le quinte come dirigente della NPC.

Premiazioni alla carriera: RICCARDO ESPOSITO

Esposito ha militato in serie A con molte soddisfazioni con la Benetton Treviso e la Cagiva Varese. Nella nostra Rieti ha giocato nella stagione '86-'87 con la Corsa Tris in serie A2 conquistando una leggendaria salvezza e dal' 99 al 2002 con la Sebastiani in B1.

Premiazioni alla carriera: YANCARLOS JEFERSON RODRIGUEZ

Ottimo playmaker reatino classe '94, cresciuto con il Basket Club La Foresta Rieti poi passato alla Stella Azzurra ed ora ai Roseto Sharks in serie A2.

Targa alla famiglia in ricordo di ALDO ALVISINI

Scomparso all’età di 93 anni il 28 gennaio 2018, Aldo Alvisini è stata una figura storica del basket reatino promuovendo con passione il basket giovanile.

Parteciperanno come invitati speciali alle premiazioni diversi giocatori storici del basket reatino: Alberto Scodavolpe (Arrigoni) , Pino Danzi (Arrigoni), Gigi Simeoni ( Brina), Luca Colantoni (Brina), Enzo Napoleoni (Brina), Bruno Bastianoni (Brina), Tonino Olivieri (Arrigoni).





