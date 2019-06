Ultimo aggiornamento: 10:37

RIETI - Dopo oltre un mese intenso di sfide, partirà stasera, 11 giugno, la finalissima che decreterà la terza promozione in serie A, dopo Fortitudo Bologna e Virtus Roma. Serie al meglio delle cinque, sul parquet del PalaVerde (ore 21) la De' Longhi Treviso e la Benfapp Capo D'Orlando.I veneti guidati da Max Menetti, a caccia della seconda promozione dopo la vittoria nel 2012 con la Reggiana, mancano dal massimo campionato dalla stagione 2011/2012, anno i cui la famiglia Benetton cessò l'attività. Discorso diverso per l'Orlandina, retrocessa lo scorso anno, è ripartita in estate dall'ex Cantù Marco Sodini, che a partire da questa sera riprenderà la corsa per l'immediato ritorno in serie A. Entrambe hanno chiuso dietro le due vincitrici dei rispettivi gironi: la De' Longhi per il ritorno in A si è affidata a Menetti, costruendo una formazione competitiva in un girone difficile con tante formazioni in lizza per il salto, incontrando tante difficoltà, come le rinunce a Tomassini e Lombardi. La squadra è rimasta unita, nel mercato di riparazione è arrivato Logan, che ha contribuito ad alzare al cielo la Coppa Italia battendo in finale proprio la Fortitudo.Competizione alla quale non ha partecipato l'Orlandina, che nel corso della stagione ha intrapreso una crescita pazzesca, puntando forte su una coppia di americani fuori portata per la categoria come Trinche e Parks e sull'esperienza di Bruttini, ex Treviso, con alle spalle ben 3 promozioni dall'A2 alla serie A. Un rendimento che ha portato i paladini ad inanellare una striscia di risultati positivi incredibile: l'ultima sconfitta risale al 31 gennaio, in trasferta a Biella, poi 19 vittorie consecutive tra campionato e playoff, con la Benfapp in grado di giocarsi la promozione diretta fino al termine della stagione regolare. Poi il "pasticcio" dell'esclusione di Siena ha tagliato le gambe agli uomini di Sodini.A poche ore dalla palla a due, l'ex Npc Rieti, Matteo Chillo, protagonista di un ottimo playoff in maglia De' Longhi, afferma: «Sarà una bella finale, affronteremo la "Sassari dell'A2", hanno una striscia lunghissima di vittorie. Oramai le energie da entrambe le parti sono quelle che sono, sia dal punto di vista fisico che mentale. La spunterà chi sbaglierà di meno - mentre sul percorso della sua squadra, l'ala bolognese continua - Noi veniamo da un playoff lungo, con Trapani abbiamo chiuso a gara 5, ma non eravamo ancora nel vero clima dei playoff. Contro Rieti sapevamo che erano importanti le due sfide interne, perché al PalaSojourner sarebbe stato difficile. Mentre in semifinale Treviglio è stata un'avversaria completamente diversa dalle altre».Un'attesa importante quella che si respira a Treviso in vista delle due sfide interne, come conferma Chillo:«Il fattore campo è fondamentale. Poi qui il riscontro è incredibile, il palazzetto è andato sold out in poco tempo», mentre sul suo ritorno a Rieti nei quarti di finale dice: «L'ho vissuto bene, mi ha fatto piacere riabbracciare molte persone che non vedevo ormai da due anni».