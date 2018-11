© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentato questa mattina in una sala consiliare del Comune gremita di appassionati e vecchie glorie, il libro "Rieti e le sue cinque stelle", monumentale raccolta realizzata da Giuliano Colarieti di fotografie e articoli di oltre 700 pagine, che racconta la storia del basket reatino dalle origini ai giorni nostri attraverso le sue varie incarnazioni: la Amg Sebastiani Basket, la Pallacanestro Femminile, la Nuova Sebastiani, la Npc e il Basket in Carrozzina.Difficile elencare tutti gli intervenuti alla presentazione, condotta da Luigi Ricci, affiancato dai giornalisti Flavio Fosso e Andrea Cacciagrano, a cominciare dalla Npc e dal suo staff, giunti in Comune prima di partire per la trasferta a Legnano, accompagnati dal presidente Giuseppe Cattani, rimasto fino al termine della cerimonia.Tra i tanti ospiti Luigi Simeoni, primo reatino a giocare in serie A nonché tra i protagonisti della promozione del 1973 della Brina, Domenico Zampolini, a testimoniare gli anni gloriosi delle semifinali scudetto e delle finali di coppa Korac oltre a ricordare figure storiche come il presidente Renato Milardi e Italo Di Fazi. Cristiano Cordoni e Federico Rinaldi, a ricordare la memoria dei genitori Sandro (ex giocatore e allenatore) e Alessandro (ex dirigente della Amg Sebastiani nonchè presidente dell'Atletica Studentesca), gli storici massaggiatori Pasquale Berton e Luigi Cerasa e, a chiudere, Gaetano Papalia, ex presidente della Nuova Sebastiani Basket, solo per citare coloro che hanno preso la parola tra i numerosi presenti.Al termine della cerimonia una copia di "Rieti e le sue cinque Stelle", cui seguirà un secondo volume, è stata donata da Giuliano Colarieti alla Biblioteca Comunale nelle mani del consigliere con delega allo sport Roberto Donati e alla consigliera Claudia Chiarinelli, coordinatori dell'evento.