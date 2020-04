© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Willie Sojourner sfiderà Roberto Brunamonti nella sfida finale di Rieti del contest "Leggende" indetto dalla Lega Nazionale Pallacanestro per tenere alto l'interesse dei tifosi delle squadre di A2 in questa fase di lockdown.Sojourner e Brunamonti hanno vinto nettamente le semifinali rispettivamente contro Joe Bryant e Marcos Casini, qualificatisi dopo una fase eliminatoria condotta sul profilo lnstagram della Npc che ha registrato qualche sorprendente eliminazone e qualche colpo di scena, come l'inaspettato testa a testa tra Sojourner e Bagnoli.In questi casi però vanno considerate sia la giovane età media dei votanti, sia il fatto che i voti possono arrivare da tutta ltalia e pure dall'estero potendo così anche smentire verdetti altresì tecnicamente incontestabili.Alla fine comunque sono in finale le due principali leggende del basket reatino e chiunque dovesse vincere, dopo aver dato uno sguardo ai finalisti delle altre città, potrebbe fare molta strada pure nella fase finale di Leggende che sarà gestita direttamente dalla Lnp.