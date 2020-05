© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ partita ieri, 1° maggio, la fase nazionale di “Leggende”: la competizione indetta dalle Lega Nazionale Pallacanestro per eleggere la “Leggenda tra le Leggende” delle città partecipanti all’A2. Willie Sojourner è il finalista per Rieti e si scontrerà domani, dalle ore 16, col playmaker Alessandro Muzio, rappresentante di Orzinuovi, e come per tutte le altre sfide si voterà per 24 ore fino alle 16 di lunedì.Le sfide sono scaglionate nei giorni e con orari di inizio-voto diversificati nell'ambito dello stesso giorno. Il primo turno, 11 contro 11, qualificherà 11 giocatori agli ottavi di finale, cui saranno aggiunti con un ripescaggio i 5 migliori perdenti considerando tutti i valori numerici a disposizione dagli esiti delle varie sfide. Seguiranno quarti di finale, semifinale e la Finale. Il 26 maggio si conoscerà il voto della “Leggenda tra le Leggende”. Nel primo turno ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto solo sui canali ufficiali Lnp: la pagina Facebook ed il profilo Instagram.12.00 - AGRIGENTO/Albano Chiarastella – RAVENNA/Francesco Amoni14.00 - BERGAMO/Luigi Sergio – SCAFATI/Pino Corvo16.00 - BIELLA/Joe Smith – MANTOVA/Mario Ghersetti12.00 - CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile – TORTONA/Roberto Tava14.00 - CASALE MONFERRATO/Niccolò Martinoni – VERONA/Roberto Dalla Vecchia16.00 - FERRARA/Charlie Foiera – MONTEGRANARO/Valerio Amoroso18.00 - FORLI’/Rod Griffin – TREVIGLIO/Andrea Pecchia12.00 - IMOLA/Vincenzo Esposito – MILANO/Giorgio Piunti14.00 - NAPOLI/Lynn Greer - ROSETO/Remo Maggetti16.00 - ORZINUOVI/Alessandro Muzio – RIETI/Willie Sojourner18.00 - SAN SEVERO/Mario Del Vicario – TRAPANI/Francesco Mannella