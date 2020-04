© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Come prevedibile un plebiscito ha condotto Willie Sojourner alla finale del trofeo “Leggende” indetto dalla lega Nazionale Pallacanestro per votare i più grandi della storia delle società partecipanti alla serie A2.In finale sono arrivati i due giocatori le cui maglie pendono dal soffitto del PalaSojourner - lo Zio Willie e Roberto Brunamonti – a cui purtroppo da tre mesi si è aggiunta quella di Kobe Bryant. Sojourner ha superato con l’80% dei voti il suo ex compagno di Brina, Althea, Arrigoni, Ferrarelle e Acqua Fabia, col quale vinse una Coppa Korac, perse un’altra finale di Korac e due semifinali scudetto. Un verdetto scontato anche se gli strani e imprevedibili giochi di raccolta di voti grazie alle condivisioni su Instagram in tutta Italia hanno rischiato di negare, nella semifinale contro Bagnoli, il verdetto più logico per Rieti, e al quale potrebbe essere soggetta pure la fase finale di “Leggende”, la cui gestione passerà ora alla Lnp, riservando qualche inaspettata sorpresa come già si è visto nelle eliminatorie.In settimana verranno raccolti i nomi degli altri vincitori – al contest hanno partecipato 24 società su 28 – e il tabellone delle finali verrò comunicato al più presto anche se in linea di massima le eliminatorie partiranno a maggio.Visto il pedigree, Sojourner ha altissime chances di fare molta strada, ma avrà bisogno del voto compatto sia dei reatini che dei votanti, che a loro sapranno coinvolgerne altri in nuove alleanze. Tra i più illustri avversari di Willie ci saranno quasi sicuramente, in attesa dei verdetti ufficiali dalle varie città, l’ex Nuova Sebastiani Joe Smith (Biella), Gianmarco Pozzecco o Gianluca Basile (Capo d’Orlando), Rod Griffin o Bob McAdoo (Forlì), Lynn Greer o Mason Rocca (Napoli), Mario Boni (Roseto), l’ex assistant coach di Maurizio Lasi alla Nsb Walter Magnifico (San Severo), Mike Iuzzolino (Verona), l’ex Nsb Patricio Prato o Vincenzo Esposito (Imola), l’ex Nsb Marco Evangelisti o Albano Chiarastella (Agrigento).