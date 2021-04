Dopo oltre un anno di stop una ottima Basket Club La Foresta U16 cede all'overtime: 50-52

RIETI - Una ottima Basket Club La Foresta - Real Sebastiani, cede di misura solo dopo un supplementare, alla forte Progetto Basket Roma nella gara d’esordio del Campionato regionale under 16 Silver in una partita che ha segnato il ritorno al basket giocato per il settore giovanile della Real Sebastiani Rieti. L’under 16 silver del Basket Club La Foresta di scena al PalaCordoni, dopo una bella prestazione contro la Progetto Basket Roma, viene sconfitta 50-52 dalla squadra capitolina al termine di una gara dalle mille emozioni.

Al di la del risultato però, l’emozione più grande è stata quella vissuta dai ragazzi nel poter tornare in campo dopo oltre un anno vissuto in casa con pochi allenamenti e giocare una partita vera, tornare sul parquet, anche se a porte chiuse per i classe 2005 reatini.

La cronaca

L’under 16 del Basket Club La Foresta, targato Real Sebastiani in virtù della collaborazione in essere tra le due società, ha visto i suoi ragazzi giocare una partita combattuta e persa solo negli ultimi secondi dei tempi supplementari.

Dopo un inizio titubante i ragazzi di coach Gioacchino Fusacchia, hanno cominciato a ribattere colpo su colpo ai tentativi di allungo dei pari età romani. Bravi ragazzi del Progetto Roma Bk a condurre sempre la gara anche se, nell’ultimo quarto di gioco un parziale di 13 a 7 per i padroni di casa de La Foresta porta la partita ai supplementari col punteggio di 45 pari.

Match esaltante per i ragazzi reatini vista la forza della squadra avversaria e supplementare punto a punto. Fatali per i padroni di casa gli ultimi secondi di gioco nei quali gli ospiti trovano il canestro decisivo che chiude la gara a loro favore.

Parziali: 9-16; 13-10; 10-12; 13-7; 5 – 7.

Basket club La Foresta Real Sebastiani: Campogiani, Fiorillo 8, Battisti 12, Frustaci, Reginaldi 5, Zanetti, Giovannelli 2, Pucci, Crescenzi 10, Santucci 5, Picuti 4, Grillotti 4, Di Puorti. All. Fusacchia, ass. Peron

